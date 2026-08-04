Successo per il teatro solidale di Terra di Gesù con “Marta. Una storia di baracca”

A Librizzi la commedia scritta e diretta da Francesco Certo, cardiologo e presidente della Onlus Terra di Gesù

LIBRIZZI – “Marta. Una storia di baracca” è stata rappresentata a Librizzi. Il primo cittadino Di Blasi, a nome della sua comunità, ha testimoniato la sua vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Pistunina. La realizzazione della commedia rientra nel solco delle molteplici attività benefiche di Terra di Gesù Onlus, da anni in prima linea per contrastare la povertà sanitaria e offrire un aiuto concreto ai bambini e ai nuclei familiari indigenti.

Un pubblico che si è fatto coinvolgere ha accolto a Librizzi la commedia scritta e diretta da Francesco Certo (cardiologo e presidente della Onlus Terra di Gesù). Una serata all’insegna del grande teatro solidale che è stata accolta bene dal pubblico.

L’evento, già proposto a Messina, è stato promosso da Terra di Gesù Onlus.

Ambientata nei primi anni Duemila nella baraccopoli del Rione Taormina di Messina, l’opera narra la toccante vicenda di due giovani sposi, Marta e Maurizio, intenti a proteggere il proprio figlio dall’indigenza e dai pregiudizi morali di una società troppo spesso ipocrita.

La pièce sa alternare momenti di brillante comicità a spunti di profonda riflessione, trasformando il palcoscenico in uno strumento di denuncia contro l’ingiustizia e in un inno alla dignità umana e alla solidarietà.



La serata ha visto una viva e sentita partecipazione istituzionale ad iniziare dal sindaco di Librizzi, Renato Di Blasi, che, nel corso del suo intervento, ha voluto rivolgere un accorato pensiero di cordoglio alle vittime e ai familiari del drammatico crollo di Pistunina, sottolineando come tutta la comunità si stringa al dolore delle famiglie colpite.

L’assessora del Comune di Librizzi, Rosaria Falsetti, ha espresso il proprio plauso all’iniziativa, sottolineando l’importanza del teatro come veicolo di aggregazione e sensibilizzazione sociale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dagli attori, tutti volontari dell’associazione, che hanno dimostrato come quanto l’impegno e la passione possano fare la differenza, contribuendo al successo e rafforzando il senso di comunità.



