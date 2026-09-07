Tessere AST per anziani, aperte le richieste per il trasporto gratuito extraurbano nel 2027

Le istanze potranno essere presentate entro il 25 settembre. Il beneficio è rivolto agli anziani residenti a Messina. Ecco i requisiti

MESSINA – Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per usufruire, per l’anno 2027, del servizio di trasporto gratuito extraurbano AST, previsto dall’art. 16 della L.R. 87/81 e successive modifiche e integrazioni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 25 settembre 2026 presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina.

Possono beneficiare del servizio gli anziani residenti nel Comune di Messina che abbiano compiuto il 55° anno di età per le donne e il 60° anno di età per gli uomini, a condizione che il reddito ISEE non superi 10.200 euro per i nuclei composti da un solo componente, ovvero 20.400 euro per i nuclei familiari composti da due o più componenti.

Documentazione richiesta

Alla domanda dovranno essere allegati:

attestazione ISEE ordinario in corso di validità;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

una fotografia formato tessera.

Il modello di domanda, corredato dalla documentazione necessaria, può essere ritirato presso il Servizio Politiche Sociali, piazza della Repubblica, n. 40 – Palazzo Satellite, Messina, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato e i giorni festivi, dalle ore 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.30. Il modello può inoltre essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Messina, allegato al presente comunicato. Si precisa che l’effettivo accesso al beneficio della libera circolazione sui mezzi dell’AST per l’anno 2027 sarà possibile esclusivamente qualora la Regione Siciliana assicuri la necessaria copertura finanziaria.