Messina. “Segnaletica stradale sbiadita o del tutto assente”

La denuncia del consigliere della III Municipalità Cacciotto: "Servono interventi urgenti per tutelare i pedoni"

MESSINA – Un grave e diffusa carenza di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, si registra in molte zone della città, nonostante le autocelebrazioni dell’Amministrazione comunale”. Lo sostiene il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto.

“La situazione appare particolarmente critica nei pressi degli istituti scolastici – spiega il consigliere – dove ogni giorno centinaia di studenti, famiglie e personale scolastico affrontano rischi evitabili a causa di strisce pedonali sbiadite o del tutto invisibili; cartelli stradali mancanti, coperti dalla vegetazione o danneggiati; assenza di dissuasori di velocità e segnaletica luminosa in prossimità degli incroci chiave”.

Per garantire l’incolumità pubblica e un rientro a scuola in piena sicurezza, il consigliere della Terza Circoscrizione sollecita dunque l’adozione di un piano straordinario di manutenzione e ripristino immediato, “con la messa in sicurezza degli accessi scolastici, la ridipintura urgente delle strisce pedonali e installazione di segnaletica ad alto contrasto vicina a tutti i plessi”.

“Assicurare strisce pedonali visibili e cartelli chiari non è un semplice atto manutentivo, ma un dovere fondamentale per tutelare i più piccoli e tutti i pedoni. Un tema sempre caro soprattutto al collega Mario Barresi e che abbiamo già affrontato in seduta comune. Purtroppo l’amministrazione comunale ad oggi è sorda”, conclude Cacciotto.