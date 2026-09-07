Messina. “Segnaletica stradale sbiadita o del tutto assente”

La denuncia del consigliere della III Municipalità Cacciotto: "Servono interventi urgenti per tutelare i pedoni"
MESSINA – Un grave e diffusa carenza di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, si registra in molte zone della città, nonostante le autocelebrazioni dell’Amministrazione comunale”. Lo sostiene il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto.
“La situazione appare particolarmente critica nei pressi degli istituti scolastici – spiega il consigliere – dove ogni giorno centinaia di studenti, famiglie e personale scolastico affrontano rischi evitabili a causa di strisce pedonali sbiadite o del tutto invisibili; cartelli stradali mancanti, coperti dalla vegetazione o danneggiati; assenza di dissuasori di velocità e segnaletica luminosa in prossimità degli incroci chiave”.
Per garantire l’incolumità pubblica e un rientro a scuola in piena sicurezza, il consigliere della Terza Circoscrizione sollecita dunque l’adozione di un piano straordinario di manutenzione e ripristino immediato, “con la messa in sicurezza degli accessi scolastici, la ridipintura urgente delle strisce pedonali e installazione di segnaletica ad alto contrasto vicina a tutti i plessi”.
“Assicurare strisce pedonali visibili e cartelli chiari non è un semplice atto manutentivo, ma un dovere fondamentale per tutelare i più piccoli e tutti i pedoni. Un tema sempre caro soprattutto al collega Mario Barresi e che abbiamo già affrontato in seduta comune. Purtroppo l’amministrazione comunale ad oggi è sorda”, conclude Cacciotto.
ecco, non riescono a fare le strisce per terra ma propongono una sede nuova per la Polizia Municipale ! ma che le pubblicate a fare queste notizie … e poi quando fanno le strisce, la vernice non è sufficiente per durare a lungo e il giorno dopo è già nera e sbiadisce in poche settimane …
e poi non è che l’amministrazione è sorda, non ha i soldi !
Terzo mondo.
Metti un piede fuori dai pochi km quadrati del centro e piombi nel nulla.
Non che li sia tutto irreprensibile, la municipale ad esempio pare avere la cataratta, ma almeno in quella zona fanno il minimo indispensabile di manutenzione.
Non hanno il bianco, ma di azzurro ne hanno in abbondanza…..
Stefano
Ma qualcuno mi spiega perché il Viale Boccetta è stato sistemato come strisce e quant ‘altro e la Via La Farina tratto tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Europa pur in presenza di scuole ed uffici invece le strisce non sono state fatte….oltre ad un’ alberatura che copre interamente i lampioni della luce in strada ad alto tasso di circolazione attraversata da camion bus e quant’ altro?
La voglia e i soldi per quegli inutili e ridicoli semafori dell’ emervenza meteo nella zona nord…li avevano. Per le inutili piste ciclabili li avevano. Per l’insulso progetto dell’ I-hub pare che li abbiano. Insomma, ci sono soldi per mille cose inutili e assurde, ma non per la segnaletica orizzontale, che e’ fondamentale per la sicurezza e che e’ un OBBLIGO di Legge.
L’importante e’ fare simposi sulla sicurezza stradale ma senza fare il minimo tecnico.