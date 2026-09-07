 Messina. "Segnaletica stradale sbiadita o del tutto assente"

Messina. “Segnaletica stradale sbiadita o del tutto assente”

Gianluca Santisi

Messina. “Segnaletica stradale sbiadita o del tutto assente”

lunedì 07 Settembre 2026 - 18:50

La denuncia del consigliere della III Municipalità Cacciotto: "Servono interventi urgenti per tutelare i pedoni"

MESSINA – Un grave e diffusa carenza di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, si registra in molte zone della città, nonostante le autocelebrazioni dell’Amministrazione comunale”. Lo sostiene il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto.

“La situazione appare particolarmente critica nei pressi degli istituti scolastici – spiega il consigliere – dove ogni giorno centinaia di studenti, famiglie e personale scolastico affrontano rischi evitabili a causa di strisce pedonali sbiadite o del tutto invisibili; cartelli stradali mancanti, coperti dalla vegetazione o danneggiati; assenza di dissuasori di velocità e segnaletica luminosa in prossimità degli incroci chiave”.

Per garantire l’incolumità pubblica e un rientro a scuola in piena sicurezza, il consigliere della Terza Circoscrizione sollecita dunque l’adozione di un piano straordinario di manutenzione e ripristino immediato, “con la messa in sicurezza degli accessi scolastici, la ridipintura urgente delle strisce pedonali e installazione di segnaletica ad alto contrasto vicina a tutti i plessi”.

“Assicurare strisce pedonali visibili e cartelli chiari non è un semplice atto manutentivo, ma un dovere fondamentale per tutelare i più piccoli e tutti i pedoni. Un tema sempre caro soprattutto al collega Mario Barresi e che abbiamo già affrontato in seduta comune. Purtroppo l’amministrazione comunale ad oggi è sorda”, conclude Cacciotto.

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6 commenti

  1. carmelo1819 7 Settembre 2026 22:03

    ecco, non riescono a fare le strisce per terra ma propongono una sede nuova per la Polizia Municipale ! ma che le pubblicate a fare queste notizie … e poi quando fanno le strisce, la vernice non è sufficiente per durare a lungo e il giorno dopo è già nera e sbiadisce in poche settimane …

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  2. carmelo1819 7 Settembre 2026 22:04

    e poi non è che l’amministrazione è sorda, non ha i soldi !

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  3. Arcistufo2.0 8 Settembre 2026 06:28

    Terzo mondo.
    Metti un piede fuori dai pochi km quadrati del centro e piombi nel nulla.
    Non che li sia tutto irreprensibile, la municipale ad esempio pare avere la cataratta, ma almeno in quella zona fanno il minimo indispensabile di manutenzione.

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  4. Stefano 8 Settembre 2026 09:24

    Non hanno il bianco, ma di azzurro ne hanno in abbondanza…..
    Stefano

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  5. messinese stanco 8 Settembre 2026 11:02

    Ma qualcuno mi spiega perché il Viale Boccetta è stato sistemato come strisce e quant ‘altro e la Via La Farina tratto tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Europa pur in presenza di scuole ed uffici invece le strisce non sono state fatte….oltre ad un’ alberatura che copre interamente i lampioni della luce in strada ad alto tasso di circolazione attraversata da camion bus e quant’ altro?

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  6. Giuseppe 8 Settembre 2026 13:44

    La voglia e i soldi per quegli inutili e ridicoli semafori dell’ emervenza meteo nella zona nord…li avevano. Per le inutili piste ciclabili li avevano. Per l’insulso progetto dell’ I-hub pare che li abbiano. Insomma, ci sono soldi per mille cose inutili e assurde, ma non per la segnaletica orizzontale, che e’ fondamentale per la sicurezza e che e’ un OBBLIGO di Legge.
    L’importante e’ fare simposi sulla sicurezza stradale ma senza fare il minimo tecnico.

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