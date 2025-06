I “ragazzacci” del Professionale si sono rivisti a 40 anni dal diploma

La V B1 dell'Ipsiam di Messina, con due insegnanti, ha fatto un tuffo nel passato

MESSINA – I ragazzacci del Professionale in festa. Si sono rivisti a 40 anni dal diploma i ragazzi della V B1 dell’Istituto professionale di Stato per l’Industria, l’Artigianato e per le Attività marinare.

Insieme a loro a festeggiare due degli insegnanti che hanno accompagnato la loro formazione sino al 1985: la professoressa Teresa De Pasquale e il professore Benedetto Di Leo.

“Un tuffo nel passato, nel ricordo di insegnanti e compagni che non sono piu tra noi, che fa bene all’anima e rinsalda rapporti mai interrotti. Un grande esempio di quella grande famiglia che è stata per tutti noi l’Ipsiam”, tengono a sottolineare.

Nella foto da sinistra in piedi: Roberto Scipilliti, Pippo De Maria, Paolo La Rocca, Nino Carreri, Teresa De Pasquale, Mimmo Mancuso, Benedetto Di Leo, Mimmo La Corte, Rosario Arena, Salvatore Vadalà, Mimmo D’Arrigo e Giovanni Auditore. In basso accosciati: Orazio Saraó, Ernesto Quitschemberg e Claudio Nassi.