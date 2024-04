I vigili del fuoco donano “l’uovo del pompiere” ai piccoli pazienti dell’ospedale di Taormina

Il gesto di solidarietà dei volontari del distaccamento di Antillo e Mojo Alcantara ha portato un sorriso ai bambini ricoverati durante le festività pasquali

TAORMINA – Anche quest’anno i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Antillo, in collaborazione con i colleghi di Mojo Alcantara, hanno donato “l’uovo del pompiere” ai piccoli pazienti del Centro di Cardiologia Pediatrica e del Reparto di Pediatria dell’ospedale di Taormina. “Un semplice gesto da un cuore grande”, come recita lo slogan della locandina, che ha portato un sorriso sui volti dei bambini ricoverati durante le festività pasquali.

I pompieri, guidati dal capo distaccamento Alberto Trischitta per Antillo e dal capo squadra volontario Paolo Manuli per il distaccamento di Mojo Alcantara, insieme ad una rappresentanza dei due distaccamenti, hanno ringraziato Santo Triolo, presidente della delegazione Anvvf di Antillo, che anche quest’anno si è impegnato, insieme all’infermiera facente funzioni del reparto di pediatria Daniela Gugliotta, ad organizzare l’evento, chiedendo le varie autorizzazioni al Comando Provinciale del Vigili del fuoco di Messina e alla direzione sanitaria dell’ospedale di Taormina.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Pasticceria che ha donato le uova di Pasqua confezionate appositamente per i pompieri. Erano presenti in ospedale il primario Paolo Guccione, la dottoressa Antonella Zagami e la coordinatrice Maria Ragusa per il reparto di pediatria, mentre per il reparto Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo la dottoressa Giusy Nicita e la coordinatrice Cinzia Pirri, oltre all’infermiera Daniela Gugliotta. Un piccolo gesto che ha fatto la differenza, regalando un momento di gioia ai bambini che hanno trascorso la Pasqua in ospedale.