I volontari di MessinAttiva a Mortelle per pulire la spiaggia: "Contro l'abbandono dei rifiuti" - Tempostretto

Oggi alle alle 18:30 nei pressi del Lido Spiaggia d’Oro. "La pulizia dipende da ognuno di noi", dicono

MESSINA – Nuova iniziativa dei volontari di MessinAttiva che hanno organizzato il prossimo appuntamento per la pulizia della spiaggia questo pomeriggio, mercoledì 19 luglio alle 18:30, nei pressi del Lido Spiaggia d’Oro, a Mortelle. “E’ vero, sarà una settimana molto calda – spiegano – ma ci siamo chiesti se di tutta questa ondata di calore siamo in parte responsabili anche noi? E’ indubbio, infatti, che l’annosa questione dell’abbandono dei rifiuti, che non vengono quindi correttamente smaltiti, contribuisca a rovinare il pianeta, al quale regaliamo quintali e quintali di spazzatura, quando in altri paesi sono già avviate campagne di sensibilizzazione in tal senso. Basti pensare a Pechino, dove è ormai prassi la strategia del “non sprecare”. Il meccanismo è semplice – continuano i volontari di MessinAttiva – il cittadino inserisce le bottiglie o gli altri materiali di scarto nell’apposito riciclatore e in cambio riceve un buono sconto”.

Un’iniziativa che sta riscuotendo ovunque un grande successo e che incentiva ancora di più le buone pratiche legate al riciclo e alla raccolta differenziata. “Stessa cosa avviene – prosegue MessinAttiva – ad esempio a Roma, dove già dal 2019 sono stati installati distributori automatici che permettono ai passeggeri di viaggiare gratis riciclando la plastica. Non è dunque fantascienza, basta un pizzico di buona volontà”.

L’appuntamento è dunque per questo mercoledì 19 luglio alle 18:30, nei pressi del Lido Spiaggia d’Oro, a Mortelle, “armati di buona volontà e magari anche il costume per fare un tuffo al tramonto”, concludono i volontari.