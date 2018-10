Spadafora, "Futuro Giovane" verso le amministrative. Rinnovato il direttivo

Un incontro denso di tematiche, quello di ieri. Il gruppo spadaforese “Futuro Giovane” ha voluto fare il punto della situazione e rinnovare il direttivo in vista delle prossime elezioni amministrative. Proponendosi di ampliare la partecipazione del gruppo e dei giovani che lo compongono nel panorama istituzionale, l’associazione ha deciso di sposare il progetto del movimento civico “Spadafora Riparte”.

“Nel corso dei mesi il movimento ha avuto modo di crescere, dialogare e discutere su tematiche politiche riguardanti la nostra cittadina –spiegano i rappresentanti di Futuro Giovane- E’ emersa l'esigenza di coinvolgere e aggregare altri numerosi giovani affinché si possa creare quella rete utile ed indispensabile per far accrescere dal punto di vista sociale, culturale e turistico il nostro paese. Con idee e prospettive innovative si consente infatti a tanti ragazzi di sviluppare la propria creatività nella vita quotidiana e di far sentire la propria voce sugli interessi e sulle necessità locali”.

Il nuovo direttivo del gruppo sarà composto da Mara Carulli in veste di presidente, Giovanni Aragona e Davide Cannuli nel ruolo di vice presidenti, Alberto Giannetti e Francesco Colantoni saranno segretari organizzativi. Nel ruolo di coordinatori li affiancheranno Massimo Barberi, Santi Coniglio, Zaira Di Gregorio, Mattia Emanuele e Tonino Sindoni. Rivestiranno il ruolo di consiglieri invece Davide Abate, Katia Bonsangue, Salvatore Costa, Alessia Costantino, Luca Cannuli, Katia Carulli, Marica D’amico, Salvatore Formica, Naele Grazie, Carmelo Ilacqua, Dario Magrelli, Pinuccio Nomefermo, Aldo Pagliarin, Mariano Pinizzotto, Carmen Priscoglio, Michele Rodi, Luca Scibilia, Simone Scibilia, Simone Scogliamiglio, Veronica Stracuzzi e Roberto Trovato.

Salvatore Di Trapani