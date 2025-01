Il 2025 del Messina si apre guardando a cosa accadrà fuori dal campo

Deferite Taranto e Turris, in attesa di nuovi risvolti per la classifica la società biancoscudata cerca i rinforzi sul mercato: un attaccante e un centrocampista

MESSINA – Il 2024 del Messina si è chiuso con le solite storie e in questo 2025, partendo dalla sessione di mercato, bisogna dare subito un segnale di svolta, risorgere ancora una volta dalle ceneri e provare a salvare la categoria. Il mercato si è aperto con l’inizio del nuovo anno, nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più si spera sulle trattative in essere con il presidente Sciotto atteso da un incontro col sindaco che ha assistito all’ultimo allenamento del 2024 e sarà sugli spalti contro l’Audace Cerignola domenica, inoltre attese novità anche sul futuro del girone C. A differenza degli anni passati tutto è più nebuloso, non c’è ancora un direttore sportivo incaricato che operi a mani libere in questo ruolo e nel frattempo vanno approfondite le situazioni in fondo al girone con Taranto e Turris deferite dal Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare.

Taranto e Turris ancora deferite

La motivazione è che le due società non hanno provveduto, entro il termine del 16 dicembre, al pagamento degli emolumenti dovuto ai propri tesserati (il Taranto), o al pagamento di una parte degli stessi (la Turris). Le due squadre già penalizzate rispettivamente di 10 e 5 punti in classifica potrebbero ricevere ulteriori sanzioni e nel caso più grave anche essere escluse dal campionato.

Questo farebbe sì che dal girone C solo un’altra squadra retrocedesse e classifica alla mano questo Messina di adesso sarebbe una pretendente. Inoltre, altro elemento a sfavore, sarebbe che due squadre abbordabili, contro cui il Messina ha vinto due delle tre partite del girone d’andata, non ci sarebbero più. Se si verificasse poi, come due anni fa col Catania, la situazione in cui fossero sottratti i punti ottenuti contro squadre poi estromesse i biancoscudati ne avrebbero 10 in stagione.

Il Messina si guarda intorno sul mercato

Dalle indiscrezioni che filtrano dai siti specializzati sul mercato il Messina avrebbe messo gli occhi sull’attaccante marocchino Kamal Rizq, che viene da stagioni per lui prolifiche in Serie D col Chisola. Il Messina ha bisogno di rinforzarsi in avanti dove al momento gli unici due che danno serenità al reparto sono Petrungaro e Anatriello. Rizq inoltre sarebbe anche mancino e quindi perfetto nel tridente di Modica che preferisce gli esterni altri schierati col piede contrario, in modo che rientrando abbiamo il pallone sul piede preferito.

Il secondo rinforzo a cui il Messina starebbe mirando è in mezzo al campo ed è stato individuato in Simone Iocolano. Giocatore d’esperienza avendo superato le 400 presenze in Serie C. Negli ultimi anni non ha vissuto le sue migliori stagioni e la città dello Stretto potrebbe essere il posto giusto dove rilanciarsi in una squadra che bisognosa di rinforzi lo accoglierebbe a braccia aperte.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

