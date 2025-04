Il 25 aprile a Messina con la Pedalata resistente e il ricordo dei partigiani FOTO

Di mattina l'iniziativa di Fiab Messina Ciclabile, di pomeriggio nella sede dell'associazione Arb. Nel segno della Liberazione

MESSINA – Dalla “Pedalata resistente” ai discorsi in piazza Unione europea e le letture nello spazio “Lilla”. Così Messina ha ricordato, oltre al momento ufficiale con le autorità civili e militari, il 25 aprile. In mattinata l’iniziativa organizzata dall’associazione Fiab Messina Ciclabile e dalla Uisp nel segno della Festa della Liberazione. Cittadini in bici, in un percorso dal rifugio antiaereo Galleria Giuseppe Maria Occhipinti (Galleria S. Marta) fino a piazza Municipio.

Pedalata Resistente 2025 Pedalata Resistente 2025

Dalle 17 in avanti di oggi, presso lo spazio Lilla di via E. Martinez 11, ha preso il via una “kermesse” su come “Leggere la Resistenza”. Nella sede dell’associazione Arb di Davide Liotta si alternano poesie e brani di letteratura, filmati e testimonianze”. A organizzare l’Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Messina.

Articoli correlati