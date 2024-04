Il “3° Trofeo Città di Messina” sarà campionato regionale Master

La gara di 10km è in programma domenica 21 aprile

MESSINA – Cresce l’attesa per la terza edizione del “Trofeo Città di Messina-I Memorial Carmelo La Corte”, in programma domenica 21 aprile. La manifestazione nazionale di corsa su strada di 10km, livello “Bronze”, indetta dalla Fidal, è organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe con la collaborazione del Comune di Messina. La gara è valida come 3^ prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024” e per il Campionato Regionale Individuale di 10 km Master. Ivan Antibo dell’Universitas Palermo, nipote d’arte, conquistò il successo nel 2023 con il crono di 32’26”. Tra le donne, prevalse, invece, Sebastiana Bono della Podistica Messina, in 41’19”.

L’evento sportivo peloritano coinciderà quest’anno con l’arrivo nella città dello Stretto della quarta edizione della Run4Hope, l’entusiasmante staffetta che si svolgerà, dal 13 al 21 aprile, in tutte le regioni italiane che sarà quest’anno al fianco di AIL contro leucemie, linfomi e mieloma.

Programma e percorso Trofeo “Città di Messina”

Alle 8.30 è fissata la riunione di giuria e concorrenti in Piazza Unione Europea, alle 10 lo “start” ufficiale. Gli atleti saranno impegnati lungo un circuito pianeggiante, interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici FIDAL, da ripetere quattro volte più un semianello iniziale per un totale di 10 km. Il percorso si snoda sulla via G. Garibaldi tra la via T. Cannizzaro e il Viale Boccetta, con partenza da via G. Garibaldi 114 (Il Cavallino Caffè) e arrivo presso Piazza Unione Europea. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS.

Saranno premiati il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo e i migliori tre classificati M/F Allievi, Junior/Promesse e Senior/Master. In particolare, il primo/a classificato/a della categoria Allievi o, in assenza, il primo/a della categoria Junior/Promesse riceverà il premio in ricordo di Carmelo La Corte. Per il Campionato Regionale Individuale Master sarà assegnata la medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria tesserati con società affiliate in Sicilia. Ai primi classificati di ogni categoria Master, tesserati con società affiliate in Sicilia, sarà consegnata, inoltre, la nuova maglia di “Campione Regionale”. Agli iscritti del “Trofeo Città di Messina-I Memorial Carmelo La Corte”, provenienti da tutte le province siciliane, andrà, inoltre, la maglia della Diadora.