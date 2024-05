Il baciamano del consigliere a De Luca diventa un caso politico

L'attacco di Palmira Mancuso (Stati Uniti d'Europa) e la spiegazione di Francesco Cipolla: "Solo un atto d'affetto". De Luca: "Querelo"

MESSINA – “Come siciliana mi vergogno”. Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di Più Europa e impegnata per le Europee a sostegno della lista Stati Uniti d’Europa, va all’attacco di Cateno De Luca. La foto del baciamano del consigliere Francesco Cipolla in occasione del comizio messinese ha provocato diverse critiche, a partire dal post di Mancuso: “E Ismaele La Vardera (vicepresidente della Commissione regionale antimafia e candidato alle Europee, n.d.r.) non ha nulla da dire sul baciamano? Si presenterà a qualche cerimonia per il 23 maggio? Non indignatevi. Usate il voto il prossimo 8 e 9 giugno. Sostenete il futuro. E chi è veramente libero si sganci da tutto questo”.

“Non riuscendo a salutarmi mi ha fatto il baciamano, ma quale Padrino”

Contro il post di Mancuso si scaglia lo stesso Cateno De Luca, durante il comizio a Villafranca Tirrena: “Siamo finiti sul New York Times. Ce l’avete la musica del Padrino? A Messina c’era tanta confusione, per la conferenza stampa, e tanta gente voleva controllare se ero ancora vivo dopo la degenza. Nel tira a destra e manca, il buon Cipolla voleva salutarmi e darmi un bacio. Non riuscendoci, mi ha fatto il baciamano ed è stato associato al Padrino e al gesto di sottomissione. Passerò foto e accostamento ai miei legali. Non consento a nessuno di accostarmi ai mafiosi”.

Ed è arrivata pure la precisazione del consigliere Cipolla: “Tutti sanno del rapporto di stima e di amicizia che mi lega a Cateno De Luca. Mi trovo mio malgrado costretto a dover chiarire quanto accaduto alla luce delle strumentalizzazioni che ne stanno seguendo. A margine della conferenza stampa, ho tentato di avvicinarmi a Cateno De Luca per salutarlo come stavano facendo in tanti. Non ci sono riuscito e spontanemente mi è venuto il gesto di dargli comunque un bacio. Un gesto pulito, spontaneo, segno solo di affetto e di cura nei confronti di una persona per cui nutro grande stima”.

Conclude il consigliere: “Adesso, accostare questo gesto spontaneo ad altro (atto di sottomissione mafioso in stile il Padrino) è vergognoso”,