Il basket messinese ricorda Nina Currò, partita di beneficenza al PalaRitiro

Sabato 5 luglio le vecchie glorie scendono sul parquet per difendere il baskin, l'obiettivo ricordando Nina Currò è dare nuova vita al pulmino per i giocatori

MESSINA – Il PalaRitiro di Messina si prepara ad ospitare una partita unica, piena di emozioni, ricordi e passione per lo sport. Sabato prossimo, 5 luglio alle ore 18:30, l’appuntamento speciale per ricordare Nina Currò, che ha amato profondamente il basket e ha speso la sua vita perché nessuno restasse indietro.

Sabato in campo per Nina ci saranno le vecchie glorie di Messina che scenderanno in campo sfidando in quattro quarti simbolici a turno i piccoli del Mini Basket, i ragazzi dell’Under Maschile, le ragazze dell’Under Femminile e i ragazzi del Baskin. Sarà una festa dello sport, della memoria e dell’inclusione. E ci sarà la possibilità per chi vorrà anche di giocare contattando Emanuela Andriolo al 349 120 3842.

L’obiettivo nuova vita al pulmino del Baskin

Contestualmente sarà anche il momento giusto per dare nuova vita al pullmino del Baskin Messina, uno strumento fondamentale per garantire autonomia, inclusione e partecipazione, ma che oggi ha urgente bisogno di manutenzione. Per aiutare a rimettere in viaggio il Baskin gli organizzatori hanno aperto una raccolta fondi sul sito GoFundMe e chiedono di fare passaparola il più possibile.

“Perché un pulmino è così importante? – si chiede Emanuela Andriolo – Un pulmino non è solo un mezzo: è indipendenza, inclusione, continuità. Significa alleggerire le famiglie dall’impegno costante di accompagnare i figli, spesso in orari scomodi o su lunghe distanze. Significa dare autonomia ai giocatori, che potranno finalmente muoversi insieme, come una vera squadra, senza dover dipendere sempre da qualcun altro”.