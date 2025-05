Il bomber Luciani è pronto per il Foggia: “Chiunque segni l’importante è salvarsi”

L'attaccante dell'Acr Messina viene da dieci reti nelle ultime sette partite giocate. Ai tifosi dice: "Noi ci pensiamo in campo ma loro ci danno una mano spingendoci"

MESSINA – Pierluca Luciani ha trascinato grazie anche ai suoi gol il Messina al playout in serie C. I biancoscudati sfideranno il Foggia nello spareggio salvezza, andata sabato 10 maggio al “Franco Scoglio”, ritorno la settimana successiva, sabato 17 maggio, al “Pino Zaccheria” in Puglia dove con tutta probabilità sarà vietata la trasferta ai residenti in provincia di Messina.

L’attaccante che veste il biancoscudato dalla scorsa stagione in questi ultimi mesi ha segnato quattordici reti, di cui cinque rigori infallibile dal dischetto di cui tre procurati da lui stesso. I minuti in campo sono poco più di 1800 ma per una buona parte di stagione non è stato al top della forma o comunque non nelle prime scelte dei tecnici che si sono avvicendati sulla panchina peloritana.

Nel frattempo il conto dei biglietti venduti sale a 4985, ultimo dato rivelato nella serata di mercoledì, e la società Acr Messina comunica che, per agevolare l’acquisto dei tagliandi, il botteghino del PalaRescifina resterà aperto nei seguenti giorni e orari: giovedì 8 e venerdì 9 maggio, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30. Inoltre negli stessi orari sarà possibile ritirare anche i biglietti relativi alle iniziative riservate alle scuole e al settore giovanile.

Le dichiarazioni di Luciani

Pierluca Luciani intervistato in mixed zone ha dichiarato: “L’impegno è da parte di tutti, di questo gruppo che è fantastico. Abbiamo dimostrato giorno dopo giorno che meritavamo quest’opportunità di giocarci queste due partite. Il Foggia ci arriverà voglioso di salvare la categoria, ma noi non siamo da meno. Togliamoci dalla testa la partita giocata qualche settimana fa, queste due partite sono a sé e giochiamole al massimo della concentrazione. Noi non dobbiamo pensare a casa o fuori casa, risultati, dobbiamo pensare solo a vincere e il resto non conta. Franco Scoglio o Zaccheria non ci interessa, ma voglio sottolineare che anche nell’ultima di campionato i nostri tifosi erano tanti e ci hanno dato una mano spingendoci. Noi ci pensiamo in campo e loro ci danno una mano, solo il dodicesimo uomo in campo. La rete salvezza? Magari speriamo che arrivi e anche se non segnerò io l’importante è salvarsi, in qualsiasi modo, chi lo segna non è importante”.

Le reti del bomber

Da febbraio in poi però il numero diciotto giallorosso, dopo un girone d’andata con due soli palloni insaccati, ha vissuto un momento d’oro. Il gol che interrompe il digiuno servito su un piatto d’argento da Anatriello contro il Taranto, vittoria poi cancellata da ritiro dei pugliesi. Segue il rigore che pareggia la sfida col Latina (vinta alla fine per 2-1). Fino ad arrivare agli ultimi due mesi d’oro per il bomber, dieci reti nelle ultime sette giornate: la tripletta a Cava de’ Tirreni, il rigore a Giugliano, la doppietta in casa con l’Altamura, la rete a Sorrento purtroppo non valsa alcun punto per la classifica, la doppietta che ha steso il Foggia lo scorso 19 aprile e la rete che ha messo al sicuro il risultato per il Messina contro la Juventus Next Gen nell’ultima giornata.