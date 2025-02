Il bus sprofondato e l’intervento Amam, “la causa? I lavori per la fibra ottica”

Aggiornamenti sulla situazione vicino all'ospedale Piemonte di Messina. Azioni ancora in corso dopo il danno di stamattina

MESSINA – “Proseguono gli interventi di Amam nei pressi dell’ospedale Piemonte dopo il cedimento stradale avvenuto questa mattina, che ha bloccato un mezzo Atm. L’episodio è riconducibile ai lavori di posa della fibra ottica che hanno compromesso la stabilità della sede stradale, favorendo infiltrazioni d’acqua e il conseguente cedimento del terreno. Amam è intervenuta tempestivamente e ha già avviato le operazioni per la stabilizzazione della condotta fognaria, parzialmente compromessa dal cedimento. Attualmente, le squadre sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e ripristinare le condizioni di stabilità della rete”. A comunicarlo è la stessa partecipata.

E ancora: “Parallelamente, il Comune di Messina e Amam proseguono le verifiche tecniche per accertare eventuali irregolarità nei lavori eseguiti, che potrebbero aver compromesso la tenuta del manto stradale e dei sottoservizi. Ogni criticità riscontrata sarà segnalata agli organi competenti per l’adozione delle necessarie misure correttive”.