Un pescatore ha dato l'allarme

VILLA SAN GIOVANNI – È stato un pescatore a dare l’allarme. A scoprire stamattina il corpo di una neonata tra gli scogli a Villa San Giovanni, nella darsena di Pezzo. Non lontano dagli imbarcaderi, il cadavere era in una busta di plastica, in uno zaino. Ed era ancora attaccato il cordone ombelicale (fonte Ansa Calabria).

Le indagini sono in corso.