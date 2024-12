Il calendario della Guardia Costiera: “Celebriamo i 160 anni di storia delle Capitanerie”

Le 12 tavole sono state realizzate da Leonardo Petrucci con l'ausilio dell'intelligenz artificiale

MESSINA – Un calendario istituzionale che ripercorre tutta la storia delle Capitanerie di porto, dalla nascita nel 1865 al 2025, anno in cui compirà il 160esimo anniversario dalla fondazione. A Palazzo Zanca è stato presentato il calendario istituzionale della Guardia Costiera 2025, realizzato in 12 tavole dall’artista Leonardo Petrucci, con stili pittorici differenti, momenti precisi di una storia lunga 160 anni e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per creare un “linguaggio visivo innovativo in grado di raccontare l’evoluzione delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”.

E infatti, all’evento co-condotto dalla dottoressa Maria Cristiana Laurà e dal tenente di vascello Roberta Castronovo, introdotto dal contrammiraglio Antonio Ranieri, sono state mostrate alcune delle tavole. Tra i momenti storici rappresentanti, ovviamente le guerre mondiali, ma anche la nascita, ad esempio, delle aree marine protette. Presenti anche il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello. Castronovo ha spiegato: “Le 12 tavole non solo raccontano la nostra storia, ma attraverso un viaggio nel tempo ripercorrono le tappe più significative della storia marittima del Paese che si sovrappone alla storia d’Italia stessa. Una realizzazione che si è avvalsa, come da tradizione, della collaborazione con l’istituto poligrafica Zecca dello Stato e l’Unicef, a cui saranno destinati i proventi per progetti a favore dei bambini”.