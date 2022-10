Il cammino di Sant'Antonio, da Capo Milazzo a Padova - Tempostretto

Si conclude il percorso dopo 1.800 chilometri a piedi, sulle orme del Santo

La staffetta di circa 1.800 chilometri a piedi da Capo Milazzo a Forlì e a Padova, secondo il tragitto compiuto da Sant’Antonio. Un progetto promosso dalla comunità antoniana e francescana, con la storica rievocazione del naufragio di sant’Antonio a Capo Milazzo (1220) e la reliquia portata da sud a nord. Ora il cammino si conclude domenica 9 ottobre a Padova. Un cammino che, come Tempostretto, abbiamo raccontato sin dall’inizio quest’anno e in passato. Con l’arrivo di domani si completa il viaggio “Progetto Sant’Antonio 2020-22″. Scrive su Facebook Antonio Tavilla, uno dei messinesi (nella foto il gruppo) in arrivo domani a Padova: “Alla tomba del Santo ho deposto tutte le vostre richieste e preghiere. Il Santo sono certo non mancherà di sostenervi”.



Scrivono i frati del santuario Sant’Antonio Capo Milazzo: “Si conclude lo straordinario viaggio dei pellegrini che, assieme alla reliquia di Sant’Antonio, sono partiti da Capo Milazzo lo scorso 30 giugno. Circola già da qualche giorno il nuovo video con l’interpretazione del “Si quaeris miracula” del Coro Polifonico Ouverture che ha dato il via al Cammino. Ad attendere chi ha intrapreso il viaggio sui passi del Santo ci sarà anche l’istallazione artistica “Voca me”, una grande Croce, frutto della profonda sensibilità artistica di Mariagrazia Toto, che ha inaugurato gli eventi del Progetto Antonio 20-22 ed è diventata per molti simbolo di fede in tempi di naufragio e per questo sarà trasportata da Milazzo a Padova”.

Il messinese Antonio Tavilla

Le tappe del Progetto Antonio 2020-22

Aggiungono i religiosi: “L’artista, assieme a una delegazione composta da una trentina di pellegrini della nostra Diocesi (milazzesi e messinesi), di cui alcuni percorreranno a piedi la tappa finale da Monselice a Padova, sarà presente all’incontro di domenica nella Basilica patavina. La tappa di Padova e la celebrazione nella grande Basilica sono il degno finale del Progetto Antonio 20-22, che ha esordito in tempo di pandemia con la rievocazione storico-simbolica del naufragio a Capo Milazzo lo scorso 27 marzo, proseguendo poi con una serie di eventi: la mostra “la Voce e il Miracolo” a Palazzo D’Amico; la giornata dei “Corpora Domini”, per riflettere sui naufragi nel Mediterraneo; il Festival Antoniano dello scorso giugno, con la mostra fotografica “L’abbrivio”, realizzata dal fotografo Antonio La Malfa”.

E ancora va ricordata la proiezione di due docu-film: “A.D. 1221. Il primo cammino di Antonio”, del regista padovano Michele Carpinetti, e “Antonio – il Santo venuto dal mare”, del regista locale Emanuele Torre. Il progetto ha fatto tappa anche a Messina, dove lo scorso 2 luglio un gruppo di pellegrini e di migranti hanno condiviso insieme un pasto dentro la Chiesa di S. Francesco all’Immacolata”.

Ora il viaggio si conclude unendo sud e nord, sulle orme del Santo.





Articoli correlati