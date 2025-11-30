Il candidato agli Oscar Barry J.C. Purves a Messina: sarà ospite dell’Officina del Sole

Celebre regista, maestro dell'animazione, è una figura di riferimento nello stop-motion. Ha vinto oltre 70 premi internazionali in carriera

MESSINA – Il 2 dicembre alle ore 17, nella sede dell’Officina del Sole in via Giacomo Venezian 15, sarà ospite il candidato premio Oscar e Bafta Barry J.C. Purves. Si tratta di un regista tra i più celebrati al mondo, maestro d’animazione e figura di riferimento assoluta nello stop-motion. L’evento rientra nell’ambito del Messina Opera Film Festival 2025.

Barry J.C. Purves: la carriera

Nel corso della sua lunga carriera Purves ha lavorato con studi storici come Cosgrove Hall e Aardman Animations, contribuendo a serie iconiche quali The Wind in the Willows, Postman Pat, Rupert Bear e Bob the Builder. Ha inoltre collaborato a grandi produzioni cinematografiche come Mars Attacks! e King Kong.

Autore di film d’animazione dallo stile teatrale, innovativo e spesso provocatorio, Purves ha firmato opere cult come Next, Screen Play, Rigoletto, Achilles, Gilbert and Sullivan e Hamilton Mattress, vincendo oltre settanta premi internazionali e ricevendo retrospettive nei più importanti festival del mondo.

Instancabile formatore, è docente e mentore in numerose scuole e università internazionali, tra cui la National Film and Television School e la Scuola Nazionale di Cinema italiana. Ha pubblicato testi di riferimento sulla stop-motion ed è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Romics d’Oro, il Lifetime Fellowship del Manchester Animation Festival, il Career Achievement Award di Cartoons on the Bay e, recentemente, il Crystal Award del Festival di Annecy.