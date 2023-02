Il carnevale della scuola Pascoli-Crispi, maschere alla sfilata - Tempostretto

Gli studenti della scuola di centro città alla sfilata di Carnevale

MESSINA – E’ stata un vero e proprio trionfo di colori la giornata di Carnevale per l’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, guidato dalla Dirigente Giusy De Luca. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai loro professori, hanno sfilato per le vie principali della città destando stupore tra i passanti e regalando un momento di allegria.

Ogni ragazzo indossava un mantello in raso di colore diverso e una maschera veneziana sapientemente dipinto a e decorata con le proprie mani, dando sfogo alla propria fantasia. Tutto sotto l’occhio attento degli insegnanti. Anche i mantelli sono stati realizzati a mano.

Negli ultimi giorni la scuola si è trasformata in un grande laboratorio, in cui ciascuno faceva la sua parte. I ragazzi in prima linea ovviamente, guidati in particolare dalla professoressa La Motta, ma nessun insegnante si è risparmiato per fare in modo che ciascuno potesse partecipare alla sfilata di oggi con orgoglio. E anche a casa i genitori hanno dato il loro contributo, usando ago e filo.