Il cinema e la poesia di Tonino Guerra in un libro della milazzese Geraci

Presentazione del saggio mercoledì 15 gennaio alla Fetrinelli Point di Messina

MESSINA – Uno sceneggiatore, uno scrittore e un poeta indimenticabile. Mercoledì 15 gennaio, alle 18, alla libreria Feltrinelli point di Messina, si svolgerà la presentazione di un libro su Tonino Guerra. L’autrice è Anna Maria Geraci, giovane milazzese. Il saggio s’intitola “Mangiare una farfalla: cinema e poesia di Tonino Guerra” (Il Ponte Vecchio, 2024). Dialogherà con lei lo storico del cinema Nino Genovese. L’attore Gianni Di Giacomo leggerà alcuni brani tratti dal volume e Francesco Coglitore, direttore artistico del Fotogramma d’oro, modererà l’evento. A conclusione della serata sarà presentato il cartellone 2025 del Teatro a domicilio.

L’autrice

Anna Maria Geraci è nata nel 1999, è laureata in Letteratura, Lingua e Cultura italiana, ambito filologico, e vive a Milazzo. È un’appassionata di lettura, teatro e giornalismo. Da alcuni anni si dedica allo studio e alla ricerca di uno dei suoi poeti preferiti: il poliedrico sceneggiatore e scrittore Tonino Guerra. Oggi cura, come amministratrice, il gruppo Facebook “Tonino Guerra per sempre” (con più di 5.000 iscritti da tutto il mondo) ed è impegnata a prestare servizio come volontaria nel progetto “Resilienza culturale” del Servizio civile universale.

Tonino Guerra, come sceneggiatore, ha lavorato con registi come Fellini, Antonioni, Tarkovskij, Rosi e i fratelli Taviani.