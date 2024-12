Il Circo di Natale e la Christmas band al Centro Commerciale Tremestieri

Gli eventi che animeranno la vigilia di Natale (REDAZIONALE)

Nei prossimi giorni il grande natale del Centro Commerciale Tremestieri vivrà il suo momento più importante con due importantissimi eventi che richiameranno il grande pubblico affezionato alle iniziative del Centro. Domenica 22 dicembre arriva l’atteso “Il Circo di Natale” ed il giorno dopo lunedì 23 toccherà all’allegra Christmas Band.

Protagonisti del Circo di Natale di domenica 22 saranno abilissimi giocolieri e trampolieri che intratterranno i visitatori con le loro eccezionali performances. Nelle gallerie del Centro l’evento stupirà grandi e piccoli e li trasporterà in un’atmosfera di pura magia natalizia. Gli show andranno in scena nel pomeriggio ed in serata dalle 17,00 alle 18,15 ed ancora dalle 18,45 alle 20,00.

Lunedì 23 dicembre invece a partire dalle 18,00 lo spirito del Natale proseguirà con la Christmas Band che animerà ogni angolo del Tremestieri con coinvolgente musica, allegria, aria di festa e tanta atmosfera. Gli eventi saranno inoltre l’occasione per visitare il “Villaggio di Babbo Natale” che sarà apertofino a lunedì 23 dicembre all’interno di una grande sala immersiva dove sarà possibile scoprire fra l’altro visitare l’ originale presepe “incastonato” dentro la città di Messina che contiene tutti i simboli dello città dello stretto: il pilone, il mare, la statua della Madonna della Lettera nel porto, la fontana del Nettuno.

Martedì 24 dicembre il Centro Commerciale Tremestieri sarà aperto dalle 9,00 alle 20,00; il 25 ed il 26 dicembre sarà chiuso, ma saranno aperte le sale del The Screen Cinema. Anche in questo natale il Centro Commerciale Tremestieri si conferma il Centro più amato della città sia per lo shopping nei suoi numerosi negozi, ma anche per trascorrere una bella giornata di festa con la famiglia e con gli amici.