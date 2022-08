Il Città di Taormina svela l'organigramma del settore giovanile - Tempostretto

Filippo Romeo è il nuovo mister della squadra Juniores, Domenico Calì guiderà l’Under 17. Giovanni Giorgianni l’U15

TAORMINA – L’Asd Città di Taormina comunica di aver affidato la guida della formazione Juniores a Filippo Romeo. Classe 1977, il nuovo tecnico biancazzurro vanta una lunga carriera da calciatore, nel corso della quale ha vestito, tra le altre, le maglie di Messina, Giarre, Milazzo e dello stesso Taormina. Da allenatore, invece, ha guidato la prima squadra del Milazzo in Eccellenza e la Juniores del Camaro, conquistando il titolo regionale nella stagione 2018/19. Successivamente ha allenato la Rappresentativa provinciale Allievi messinese, le prime squadre di Cus Unime e Pgs Luce e, nella scorsa stagione, gli Allievi della stessa Unime.

Mercoledì 22 agosto 2022, intanto, scatterà la preparazione atletica al Garden Sport di Mili Marina. Alle 15,30 scenderanno in campo i ragazzi dell’Under 15, mentre alle 17,30 toccherà all’Under 17. Successivamente sarà comunicato l’inizio della preparazione della Juniores.

Gli altri tecnici

Domenico Calì, già a Taormina dallo scorso anno, è invece il nuovo allenatore dell’Under 17 regionale e darà continuità al lavoro svolto alla guida dell’Under 16. Giovanni Giorgianni è stato confermato in sella all’Under 15 con il vice Andrea Cassisi. Staff tecnico completato dal massaggiatore Giovanni Forestieri e dal ritorno del Preparatore dei portieri Salvatore Panarello, già a Taormina nella stagione 20/21 resa però breve dall’interruzione per l’emergenza Covid.

L’organigramma societario del settore giovanile del Città di Taormina si avvarrà del lavoro di Luigi D’Alessandro e Nicola Spanò, Responsabili tecnico-organizzativi, e di Natale Mangano (Responsabile amministrativo). Filippo Viscuso sarà, invece, il Responsabile della segreteria, mentre Gabriele Gualberti e Marco Quartuccio i Dirigenti accompagnatori.

Contestualmente la società desidera ringraziare i tecnici Domenico Ardizzone e Gabriele Patti per l’impegno profuso nelle ultime due stagioni alla guida, rispettivamente, di Juniores e Under 17.

Organigramma settore giovanile del Città di Taormina

Responsabili tecnico-organizzativi: Luigi D’Alessandro e Nicola Spanò

Responsabile amministrativo: Natale Mangano

Responsabile segreteria: Filippo Viscuso

Dirigenti accompagnatori: Gabriele Gualberti e Marco Quartuccio

Allenatore Under 19: Filippo Romeo

Allenatore Under 17 regionale: Domenico Calì

Allenatore Under 15 regionale: Giovanni Giorgianni con Andrea Cassisi (vice)

Preparatore dei portieri: Salvatore Panarello

Massaggiatore: Giovanni Forestieri