Il Commissariato resta a Milazzo, nuovi locali a Palazzo Magnisi

Palazzo Magnisi potrebbe ospitare il Commissariato di Milazzo, del quale si era paventata l’ipotesi di un trasferimento a San Filippo

MILAZZO – Parrebbe scongiurato il trasferimento del Commissariato di Polizia di Milazzo, del quale si è discusso nel corso degli ultimi mesi. Non sarà più trasferito a San Filippo del Mela, potrebbe invece essere trasferito a Palazzo Magnisi rimanendo quindi nella città del Capo.

Ad annunciarlo è il segretario provinciale generale del Coisp, Filippo Micalizzi, che spiega come Palazzo Magnisi sia stato destinato alle esigenze della Questura di Messina e del Commissariato di Milazzo a seguito dell’espletamento degli iter burocratici.

«Dopo aver sospeso le procedure di trasferimento presso la sede di S. Filippo del Mela -dichiara Micalizzi- considerata inadeguata anche dallo stesso Dipartimento della P.S. in una nota di risposta di qualche settimana addietro inviata alla Segreteria Nazionale, lo scorso mese di aprile l’Agenzia del Demanio ha formalmente comunicato al Questore di Messina l’immediata possibilità di consegnare “Palazzo Magnisi”, quantificando anche le spese per la progettazione dei lavori da eseguire, che dovrebbero essere di poco superiori ai 100.000 euro. A tale proposito, come ben si sa, il Dipartimento della P.S. è nelle condizioni di soddisfare pienamente ed autonomamente i costi previsti per la progettazione e l’adeguamento strutturale dei locali di “Palazzo Magnisi” ove hanno avuto sede gli uffici dell’Agenzia delle Entrate fino ad un paio di anni addietro».