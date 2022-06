Il Coro Lirico Siciliano a Taormina e Tindari con la Carmen - Tempostretto

Un Festival del Teatro Mediterraneo in un programma ricco a luglio ed agosto con lirica, omaggi di musica sinfonica e riscoperta dei teatri antichi

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica delle precedenti edizioni, il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa, lancia la quarta edizione del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”, manifestazione itinerante che attraverso la musica coinvolge lo spettatore in un vero e proprio cammino negli splendidi teatri della Sicilia dove il fascino della storia e della leggenda si fondono in un abbraccio sempre attuale.

Per la sezione opera lirica il titolo prescelto per l’edizione 2022 sarà Carmen di Bizet che andrà in scena, in un nuovo e monumentale allestimento, nei Teatri antichi di Siracusa (6 Agosto), Taormina (9 Agosto) e Tindari (12 Agosto). In occasione del 100mo anniversario della morte di Giovanni Verga, inoltre, si celebrerà il sommo scrittore siciliano con una delle pagine di forte impatto emozionale e intrise di misticismo spirituale composte da Pietro Mascagni, compositore legato indissolubilmente all’autore etneo: Cavalleria rusticana, attraverso la prima esecuzione nazionale della edizione critica.

E’ “Il Risveglio” il fil rouge su cui si fonda l’edizione 2022 nel segno dell’arte e della più intima cultura scandita attraverso un ambasciatore d’eccellenza del Meridione, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.

Festival Teatri di Pietra

Dal 2022 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra diventa, inoltre, un Festival del Teatro Mediterraneo con l’obiettivo di trasformare la pietra da storia a “incontro musicale”; lungo le sponde del Mediterraneo, gli antichi teatri di epoca romana e greca continuano a essere testimonianza di un passato che colpisce per la modernità con cui ha saputo esprimere il desiderio dell’essere umano di divertirsi e imparare, attraverso la rappresentazione dell’eterna lotta tra bene e male. Costruiti in pietra, marmo o scavati nella roccia, i teatri del “Mare Nostrum” sono luoghi da far rivivere attraverso la musica sinfonica e operistica e sarà questa la “mission” 2022 della acclamata kermesse artistica e concertistica che partendo dalla Sicilia greca e romana approderà nei siti archeologici della Calabria (Locri, Soriano Calabro e l’antica Kaulon) e concluderà la quarta edizione nell’anfiteatro romano di El Jem in Tunisia.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane e internazionali, il Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena, della Confederazione Italiana Archeologi, di ENIT, di Archeologia Viva, di AIAM, etc.

Musica, balletto e anniversari

Spazio anche al sinfonico con l’omaggio a Ennio Morricone, il 2 Agosto al Teatro antico di Taormina e l’8 Agosto a Piazza Armerina, e con il “film concert” “La dolce vita” al Teatro greco di Tindari, il 26 Agosto, per un viaggio nelle eterne melodie del cinema italiano e non che uniscono ricordi, sorrisi e forti emozioni; spazio anche alle innovazioni con le ormai consuete contaminazioni tra lirica e pop d’autore, che tanto successo hanno avuto nelle ultime edizioni del festival; quest’anno potremo godere del tributo a Battiato & Dalla in scena nel magico Teatro Greco di Siracusa il 22 Luglio.

Il festival 2022 sarà una vera e propria celebrazione delle arti portando, dopo circa un quarantennio di assenza, il balletto classico nella cavea del colle Temenite per omaggiare colei che è stata certamente una delle più grandi ballerine del XX secolo, considerata da molti come la “prima ballerina assoluta”, e che ha vissuto per tale nobile disciplina: Carla Fracci Memorial il 23 Luglio in esclusiva per il Festival dei Teatri di Pietra a cura della Compagnia del Balletto di Milano, una delle più prestigiose d’Italia.

Non mancheranno anche le celebrazioni di importanti anniversari come il centenario di Renata Tebaldi il 31 Luglio al Teatro greco di Siracusa, con il “Puccini & Verdi Gala” e il trentennale delle stragi che sconvolsero non solo Palermo e la Sicilia, ma l’Italia tutta, con la morte dei giudici Falcone e Borsellino; per tale evento sarà data un’opera lirica contemporanea di forte impegno civile dovuta al coraggio di due autori che appartengono alla stessa terra dei giudici uccisi: Antonio Fortunato, il compositore, e Gaspare Miraglia, il librettista: “Falcone e Borsellino, ovvero il muro dei martiri”.

Alla riscoperta dei teatri a cielo aperto

Altra grande novità della quarta edizione del Festival dei Teatri di Pietra sarà la riscoperta e promozione di autentici teatri a cielo aperto come la Riserva Marina di Capo Milazzo, il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (10 Agosto), il mausoleo romano di Centuripe (13 Agosto), la necropoli ellenistica di Abakainon a Tripi (22 e 25 Agosto), l’area Archeologica di Gioiosa Guardia (3 Agosto), l’agorà di Megara Hyblaea (16 Settembre), l’area archeologica di Caucana che si trasformeranno, per la prima volta, in veri e propri palcoscenici naturali, dove risuoneranno le immortali melodie del mondo classico e lirico per una vera e propria “trade unione” tra bellezza, arte e spirito.