Il corteo. “No al ponte, Messina e il sud meritano altro” VIDEO e FOTO

Partecipazione di cittadini e movimenti: "Vogliamo l'acqua dal rubinetto, ospedali e servizi"

intervista video con Francesco Mucciardi

MESSINA – “Vogliamo l’acqua dal rubinetto, non il ponte sullo Stretto”. Corteo no ponte oggi nel cuore di Messina per ribadire il “sì” a infrastrutture e servizi. Ma non alla grande opera. Tanti i cittadini e i movimenti che hanno partecipato, nonostante la data difficile del 10 agosto, seppure non nelle dimensioni della manifestazione invernale. Tra slogan, striscioni e la partecipazione di una delegazione del progetto Freedom Flotilla, con la barca “Handala” diretta per aiuti umanitari a Gaza, l’iniziativa è stata animata e pacifica.

Qualche accenno di tensione tra le forze dell’ordine e una minoranza si è subito placato senza conseguenze.