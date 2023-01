Il corto. La storia di Ahmed in fuga dalla guerra parla messinese - Tempostretto

La regia di Piccione, le illustrazioni di Bonaccorso, le voci di Cucinotta e Marchetti per un piccolo film selezionato su Amazon Prime Video

MESSINA – Ahmed, piccolo bambino di quattro anni, ha conosciuto soltanto guerra e dolore. Partirà dalla Siria insieme alla famiglia in cerca di una vita migliore. La storia di Ahmed è raccontata nel cortometraggio animato “Verso le stelle (To the Stars)”, selezionato su Amazon Prime Video, sezione “The ticket show”, dedicata ai corti. Il piccolo film, poco più di sette minuti dal respiro internazionale, parla messinese e tra le voci troviamo quelle di Mariagrazia Cucinotta e Maurizio Marchetti.

Dalla produzione alla regia, le illustrazioni, le voci e le musiche

La produzione è di Ninni Panzera e della sua “La zattera dell’arte”. La regia è di Antonello Piccione e le illustrazioni di Lelio Bonaccorso, che così commenta: “Vogliamo condividere questo bel traguardo con i nostri compagni di viaggio: il compositore musicale Giovanni Puliafito, il tecnico audio Patrick Fisichella e gli attori che hanno prestato la loro voce: Mariagrazia Cucinotta e Maurizio Marchetti, Daniele Gonciaruk, Vivina Guerra, Sabrina Marchetta e Maria Grazia Soraci“.