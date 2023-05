Il Ct Vela all’esordio nel campionato di Serie B1 femminile - Tempostretto

Domenica in casa la prima della sette giornate del girone 1. Sorelle Cambria e compagne ospitano il Ct Eur dalle ore 10 in viale della Libertà. La classifica delle avversarie

MESSINA – Inizia domenica in casa il cammino del Ct Vela femminile in Serie B1. La formazione (nell’immagine in evidenza il roster dello scorso anno) capitanata da Gino Visalli disputerà il campionato quest’anno con a disposizione Diana De Simone under18 che ha una classifica 2.3, la romena Elena Bogdan (2.3), la slovacca Michaela Honcova (2.5), Fabrizia Cambria (2.6), Giuliana Giardina (2.6), Teresa Cambria (2.8), Giuliana D’Ambrogio (3.3).

Saranno tre partite in casa: la prima il 14 maggio contro il Ct Eur, la quarta il 2 giugno contro il Rungg Sudtirol, la settima e ultima il 18 giugno contro il Ct Firenze. Tre in trasferta: la seconda il 21 maggio contro il Canottieri Casale, la terza il 28 maggio a Bari e la sesta l’11 giugno a Piombino. Una giornata di riposo prevista alla quinta, il 4 giugno.

La competizione prevede la disputa di tre singolari e un doppio. In caso di vittoria della contesa tre punti in classifica, uno per il pareggio. Le formazioni che si piazzeranno nei primi tre posti del girone accederanno ai playoff per la promozione in Serie A2, mentre le quarte mantengono la B1. Playout per le squadre classificate in quinta e sesta posizione, retrocessione diretta in B2 per le settime.

Le avversarie del Ct Vela Messina

Il Ct Eur si è iscritta al campionato con la spagnola Yvonne Cavalle classifica 2.1, Anna Floris (2.3), Alice Matteucci (2.4), Gaia Mais (2.5), Benedetta Sensi (2.5), Giorgia Dominici (2.6), Diletta Alessandrelli (3.2).

Canottieri Casale, di Casal Monferrato in provincia di Alessandria. Enola Chiesa (2.3), Angelia Sara (2.3), Annathea Sara (2.4), Giulia Garba (2.5), Greta Rizzetto (2.6), Agnese Taverna (2.7), Elisa Casella (3.1).

Il Circolo Tennis Bari ospiterà su terra rossa con la numero uno la spagnola Celia Cervino Ruiz (2.3), la greca Martha Matoula (2.3) Vittoria Paganetti (2.4), Daria Raimondo (2.5), la greca Eleni Kordolaimi (2.6), Carola Manfredonia (2.7), Rebecca Di Giovannantonio (2.7), Natasha Piludu (2.7).

Il Rungg Sudtirol giocherà contro le veline su terra rossa, nel roster: Verena Hofer (2.4), la tedesca Romy Koelzer (2.4), la belga Eliessa Vanlangendonck (2.4), Lara Pfeifer (2.5), Iris Tabarelli (2.8), Finja Matuella (3.1), Magdalena Trebo (3.2), Linda Barolameolli (3.4)

Sul duro invece si giocherà la trasferta di Piombino. La slovena Veronika Erjaves ha una classifica di 2.2, Maria Vittoria Viviani (2.2), Akvile Ugbe Parazinskaite (2.3), Sara Gambogi (2.4), Cristina Pescucci (2.5), Agustina Chlpac (2.5), Silvia Alysia Pomarolli (2.7), Virginia Crifasi (2.8).

Firenze si presenterà a Messina per l’ultima giornata con Lisa Piccinetti (2.4), l’ucraina Krystyna Pochtovyk (2.4), Alessia Bianchi (2.6), Vittoria Solano (2.6), Maria Masini (2.6), Simona Ogescu (2.6), Bianca Caselli (2.7), Giulia Mastellone (3.4).

