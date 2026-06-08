Il Ct Vela Messina femminile salvo in B1, Visalli: “Salvezza meritata”

Turno di riposo delle "veline" nell'ultima giornata, dopo delle buone prove i risultati dagli altri campi le mettono al sicuro. Il capitano Visalli commenta l'annata

MESSINA – Si conclude nel migliore dei modi la stagione per il Ct Vela Messina femminile che ripescato mantiene la categoria terminando al quarto posto nel girone. La formazione del capitano Gino Visalli lo scorso anno era retrocessa dopo un playout che non aveva sorriso alle peloritane, quest’anno il rafforzamento della squadra in vista della B2, spiega Visalli, poi il ripescaggio e le ottime prove in questa stagione.

10 incontri vinti e 7 punti totali che le hanno permesso di guadagnare il quarto posto nel girone 2 che vale la salvezza diretta. Più su sarebbero stati playoff, più giù nuovamente i playout o peggio la retrocessione diretta. La squadra messinese però grazie alle vittorie contro Beinasco e Verona e il pareggio contro il Baratoff ha messo al sicuro la categoria.

Nell’ultima giornata è bastata la non vittoria del Beinasco per evitare conti troppo complicati andando a rivedere gli incontri vinti in totale. Un girone dove sin da subito si è delineata la forza del Ct Milano Bonacossa che chiude a 16 punti, davanti al Ct Firenze 12 e i sardi della Torre 11. Quarto posto come detto per il Ct Vela Messina a 7, Baratoffo che vince la prima in casa di Verona e sale a 6, Beinasco a 5 e Verona fanalino di coda e retrocesso con 0 punti.

Visalli: “Soddisfatti del quarto posto soli”

Le parole del capitano Gino Visalli a salvezza ottenuta: “La squadra è stata discretamente rinforzata con la Cervino Ruiz che nei tre singolari in cui è stata impegnata ci ha regalato tre vittorie, importantissima quella a Firenze. La classifica per noi si era messa bene e col pareggio di Beinasco all’ultima siamo certe di chiudere al quarto posto da sole. Per quanto riguarda le nostre vivaio Fabrizia Cambria ha dato il suo contributo nonostante il periodo di esami, a volte ha magari tensione in più perché sa di essere importante proprio per il suo status. Federica Prati molto bene e sono felice che abbiamo inserito Noemi La Cagnina, una siciliana che si allena a Catania, un acquisto importante per realizzare un gruppo solido di ragazze siciliane. Pensavamo ad una B2 a salvarci, poi siamo state ripescate ma ci siamo meritati questa salvezza”.