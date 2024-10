Il Ct Vela Messina inizia con una vittoria contro l’Ata Battisti in A1

Vittorie individuali per Fausto Tabacco, Melzer ed Egea. I messinesi chiudono poi conquistando entrambi i doppi per il 5-1 finale

MESSINA – Comincia con il piede giusto il Ct Vela Messina la sua settima partecipazione consecutiva al campionato maschile a squadre di tennis di Serie A1. I peloritani del capitano Francesco Caputo, sui campi di casa, hanno sconfitto con un perentorio 5 a 1 l’Ata Battisti di Trento, incamerando così i primi tre punti della nuova stagione.

Alla fine, applausi del numeroso pubblico presente che, adesso, dovrà attendere quasi un mese per rivedere all’opera i propri beniamini, in quanto il Ct Vela è atteso da tre trasferte consecutive, a cominciare da quella di domenica prossima contro il Tc Sinalunga, il replay della finale scudetto 2023.

Ct Vela – Ata Battisti Trentino 5-1

È stato Fausto Tabacco a regalare il primo successo ai messinesi. Il tennista peloritano ha superato, in due set, Matteo Fondriest, recuperando dal 5 a 1 in favore del giocatore ospite nel primo set. Dopo una falsa partenza, quindi, Tabacco ha infilato 5 game consecutivi andando anche a servire per il set, ma Fondriest gli ha strappato il servizio allungando la gara al tie break, vinto agevolmente dal maggiore dei fratelli Tabacco per 7 a 2. Meno errori e più vincenti nella seconda partita per il siciliano che ha chiuso 6-3. In contemporanea, Giorgio Tabacco, tornato a disputare una gara ufficiale dopo una lunga assenza dovuta a un infortunio, cedeva a Mario Vilella Martinez che si aggiudicava la sfida con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2.

Ma sono stati i successivi due singolari, vinti entrambi dai giocatori del Ct Vela, a indirizzare la sfida in favore dei padroni di casa. Buon esordio dell’italo-argentino Franco Egea, uno dei volti nuovi dei messinesi, che non ha avuto difficoltà a liquidare in due set Davide Ferrarolli (6-2, 6-3 lo score). Più intensa e spettacolare la sfida fra i due numeri uno. Ad avere la meglio l’austriaco Gerald Melzer, fra i protagonisti della vittoria dello scudetto di Messina nella passata stagione, che ha battuto Giovanni Oradini (numero 513 del ranking Atp) per 7-6, 6-4, dopo due ore di gioco. Primo set equilibratissimo e “on serve”, vinto per 7 a 1 al tie break dal 34enne mancino nato a Vienna, il quale ha comandato i giochi nella seconda partita scappando sul 5 a 2 e poi chiudendo 6-4.

Ct Vela avanti così 3 a 1 dopo i singolari. Ai doppi, la coppia formata da Melzer e Fausto Tabacco ha portato subito il punto della vittoria, battendo, con un doppio 6-3, Ferrarolli e Fondriest. Nell’ultimo avvincente doppio, Giorgio Tabacco e Franco Egea, dopo aver perso nettamente il primo set (6-1) e annullato anche un match point nel tie break del secondo set (vinto 9 a 7), completavano la rimonta aggiudicandosi per 10 a 7 il super tie break.

Tabellino

F. Tabacco vs Fondriest 7-6 (2), 6-3

G. Tabacco vs Vilella Martinez 6-2, 2-6, 2-6

Egea vs Ferrarolli 6-2, 6-3

Melzer vs Oradini 7-6 (1), 6-4

F. Tabacco-Melzer vs Ferrarolli-Fondriest 6-3, 6-3

G. Tabacco-Egea vs Oradini-Vilella Martinez 1-6, 7-6 (7), 10-7

I risultati della prima giornata del girone 2 di A1

Ct Vela-Ata Battisti 5-1

Tc Crema-Tc Sinalunga 3-3

Classifica: Ct Vela 3; Tc Crema e Tc Sinalunga 1; Ata Battisti 0.

Prossimo turno (domenica 13 ottobre): Ata Battisti-Tc Crema; Tc Sinalunga-Ct Vela.