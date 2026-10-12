Il Ct Vela Messina pareggia a Vicenza, le tre vittorie arrivano dai Tabacco

Fausto e Giorgio Tabacco hanno vinto i rispettivi singolari e il doppio, per i peloritani due punti conquistati nelle prime due giornate di Serie A1

Torna a casa con un buon punto il Ct Vela Messina che pareggia, 3 a 3, sui campi in terra battuta (al coperto) di Vicenza, nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. Così come accaduto nella prima giornata contro Massa Lombarda, i peloritani del capitano Ciccio Caputo hanno sfiorato il successo, poiché avanti per 3 a 2, nel sesto e decisivo match, che avrebbe potuto regalare i tre punti ai messinesi, Juan Bautista Otegui e Federico Gargano si sono giocati le proprie chance al match tie break che, però, ha premiato Giovanni Peruffo e Gabriele Bosio.

I fratelli Fausto e Giorgio Tabacco avevano fatto scattare il Ct Vela sul 2 a 0 dopo i primi due singolari. Il maggiore dei fratelli Tabacco, infatti, ha superato agevolmente Gabriele Bosio in due set, mentre Giorgio ha battuto in rimonta Giovanni Peruffo dopo oltre 3 ore di gioco. Nel terzo e decisivo set, Giorgio Tabacco si è trovato sotto 4 a 1 ma è stato capace di infilare cinque game consecutivi.

Frederico Ferreira Silva non è riuscito a superare i problemi fisici che lo attanagliano da giorni e ha lasciato campo libero a Damir Dzumhur, il quale ha accorciato le distanze senza sudare. A pareggiare i conti per Vicenza ci pensava Alessandro Battiston che sconfiggeva Juan Bautista Otegui per 7-5, 6-4. Ai doppi, Fausto e Giorgio Tabacco avevano la meglio, per 7-6, 6-2, della coppia formata da Dzumhur e Battiston, mentre Jaun Bautista Otegui e Federico Gargano lottavano sino al termine ma venivano sconfitti, al match tie break, da Giovanni Peruffo e Gabriele Bosio.

Vicenza – Ct Vela 3-3

Bosio vs F. Tabacco 3-6, 4-6

Peruffo vs G. Tabacco 6-3, 3-6, 4-6

Dzumhur vs Ferreira Silva (rit. Ferreira Silva)

Battiston vs Otegui 7-5, 6-4

Dzumhur-Battiston vs F. Tabacco-G. Tabacco 6-7 (3), 2-6

Peruffo-Bosio vs Otegui-Gargano 6-4, 5-7, 10-4

I risultati della seconda giornata del girone 2 di A1: Massa Lombarda-Tc Crema 6-0; Vicenza-Ct Vela 3-3.

La classifica: Massa Lombarda e Vicenza 4; Ct Vela 2; Tc Crema 0.

Prossimo turno (18 ottobre). Tc Crema-Ct Vela (ore 9); Vicenza-Massa Lombarda (ore 10).