Il Ct Vela Messina U16 è vicecampione regionale di tennis - Tempostretto

La formazione peloritana non inverte il pronostico in trasferta contro il Ct Palermo

La formazione under 16 del Circolo del Tennis e Vela non è riuscita nell’impresa di sovvertire i pronostici della vigilia, che la vedevano sfavorita nell’incontro valevole per la finale del campionato regionale di categoria, contro i pari età del Ct Palermo.

Sui campi in terra rossa del Circolo palermitano, i peloritani del capitano Antonio Famà (Enrico Egitto, Giorgio Ragno e Federico Gargano) sono stati sconfitti per 2 a 0 dai padroni di casa che si sono, quindi, laureati campioni regionali. Nei due singolari, infatti, i “velini” Federico Gargano ed Enrico Egitto sono stati battuti, rispettivamente, da Riccardo Surano (doppio 6-3) e da Nino Trinceri (7-5, 6-4 lo score).

Grazie a questa finale, e al conseguente titolo di vice campioni regionali under 16, il Ct Vela, insieme proprio con il Ct Palermo e con il Tc Match Ball Siracusa, sarà presente alla prossima fase di macroarea che si svolgerà in riva allo Stretto, sui campi del Circolo di viale della Libertà, nel mese di settembre.

