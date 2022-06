Il deputato messinese D'Uva: "Addio Cinque Stelle, seguo Di Maio" - Tempostretto

Il deputato: "Non è stata una scelta facile né superficiale"

MESSINA – Il deputato messinese Francesco D’Uva lascia il Movimento Cinque Stelle e segue il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo gruppo parlamentare “Insieme per il futuro”. Solo poche settimane fa D’Uva accoglieva l’ex presidente del Consiglio e presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Messina, per la campagna elettorale. Al suo secondo mandato e ora questore della Camera, componente della commissione Difesa, D’Uva fa parte dei quarantanove deputati che hanno creato il nuovo gruppo.

Lo scontro politico fra Conte e Di Maio, complice la risoluzione sulla guerra in Ucraina e sul tema delicato degli aiuti in armi, ha provocato la scissione. Pochi giorni fa lo stesso D’Uva, ex capogruppo alla Camera dei deputati, esprimeva la necessità di sostenere il ministro Di Maio e la collocazione euroatlantica.

I deputati siciliani che seguono Di Maio, oltre D’Uva, sono Roberta Alaimo, Vittoria Casa, Manlio Di Stefano, Andrea Giarrizzo, Caterina Licatini, Vita Martinciglio e Gianluca Rizzo. Tra i senatori, Fabrizio Trentacoste e Antonella Campagna.

Il travaglio di D’Uva: “Abbiamo dato priorità agli interessi degli italiani”

Scrive lo stesso deputato sulla sua pagina Facebook: “Sono stati giorni molto difficili, ore calde, in cui molti di noi sono stati messi di fronte a un bivio. Cioè scegliere se assumere posizioni politiche solo per opportunismo partitico, oppure garantire la stabilità e la credibilità dell’Italia nell’interesse dei cittadini. Abbiamo scelto, senza esitazione alcuna, di fare il bene del Paese. Agli interessi partitici abbiamo anteposto gli interessi degli italiani”.

Spiega D’Uva: “Non è stata una scelta facile né superficiale. È stata una scelta meditata e sofferta, frutto della consapevolezza di una nuova maturità che deve guidarci nei mesi a venire. Avvertiamo forte il senso di responsabilità di questo percorso. Un percorso utile per porre le basi per un futuro migliore, che riparta dai territori e dagli enti più prossimi ai cittadini. Insieme”.

Articoli correlati