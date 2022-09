Il “Festival del Cinema Italiano” farà tappa a Milazzo

Il cinema torna nella città del Capo con il “Festival del Cinema Italiano” che proporrà, in 5 serate, numerosi ospiti d’eccellenza

MILAZZO – Torniamo a parlare del mondo del grande schermo con un nuovo appuntamento previsto a Milazzo. La città del Capo, infatti, ospiterà per la prima volta il “Festival del Cinema Italiano”. Tanti i nomi importanti che prenderanno parte alla manifestazione: da Franco Arcoraci a Fabrizio Del Noce.

Grandi nomi del cinema nella città di Milazzo

Presentatrice del festival sarà Veronica Maya mentre alla direzione artistica vi sarà il regista e attore Mimmo Calopresti. Alla direzione editoriale, invece, l’attore Pino Ammendola mentre per gli eventi musicali le direzioni sono affidate a Giusy Venuti con Daniele Carminati alla regia. Prevista anche la presenza dell’imprenditore cinematografico Salvatore Palmeri e dell’organizzatore generale del festival Matteo Cichero.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto entusiasta per l’iniziativa sottolineando come la presenza del Festival del Cinema Italiano, che si svolgerà nell’arco di cinque serate dal 27 settembre all’1 ottobre, contribuirà ad incrementare le presenze nella città di Milazzo. Arcoraci ha invece sottolineato come il Festival sarà un’occasione “per creare un indotto con gli imprenditori della Provincia di Messina” e generare nuovi posti di lavoro.

Dal “Gran Galà della Tv” al film di Arcoraci

Il Festival proporrà diverse prime visioni, dai lungometraggi ai documentari per poi passare alle anteprime con approfondimenti insieme a registi e attori presenti. Tra gli eventi più attesi di quest’edizione il “Gran Galà della Tv” nel corso del quale saranno assegnati riconoscimenti a personaggi del mondo dello spettacolo, grazie ai quali la Sicilia si è fatta conoscere in tutto il mondo.

Entusiasmo anche per la presentazione del film di Franco Arcoraci. Già conduttore di programmi di successo come “Terra Amara”, Arcoraci presenterà in veste di regista “Io sono Franchitto”. Il film, fuori concorso e in anteprima mondiale, è stato girato interamente nel Messinese e racconta le vicende del poliziotto “Franchitto” che dovrà lottare per affermare i principi della legalità.