Il furto al Museo di Messina, i ladri hanno tranciato una parte di ringhiera

La polizia e la Scientifica stanno ricostruendo le mosse compiute ieri sera per rubare 4 pezzi di due opere di Antonello da Messina

MESSINA – Il furto di Ferragosto. Mentre la città, al grido di “Viva Maria”, assisteva allo spettacolo della Vara, intorno alle 21.50 di ieri dei ladri entravano al Museo regionale “Accascina” per prendere 4 pezzi di due opere di Antonello da Messina. Per portare via le tavole, forse è stata tranciata un parte di ringhiera, vicino a un cancello laterale. Due sbarre risultano leggermente piegate. Una parte utilizzata di solito per il trasporto di opere. Il tutto di fronte all’Annunziata. E poi i ladri potrebbero essere entrati da una porta laterale.

La polizia e la Scientifica stanno ricostruendo le mosse compiute ieri sera fuori e dentro il Museo sul Viale della Libertà. Si punta sul mercato nero dell’arte come obiettivo, scontato, dei criminali.

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