Il futuro della Calabria passa dal turismo, una start up per il sostegno alle imprese - Tempostretto

Regione ed Ente nazionale microcredito, attraverso il progetto "Mid I Start Up", puntano su tre milioni di euro d'investimenti

REGGIO CALABRIA – Tre milioni di euro destinati a sostenere gli investimenti nelle strutture turistiche calabresi per favorirne il riposizionamento competitivo, attraverso la qualificazione dell’offerta, l’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative, digitali e promo-commerciali. Questi, gli obiettivi dell’avviso pubblico su “Sostegno alle imprese ricettive regionali per il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta e l’innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”. Avviso approvato dal Dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità. Un progetto che vede insieme Regione ed Ente nazionale per il microcredito per il sostegno alle imprese turistiche della Calabria. Il tutto attraverso il progetto “Mid I Start Up”.

Chi può beneficiarne

Possono beneficiarne le piccole o medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operanti quali “esercizi ricettivi”, anche sotto forma di consorzi o società consortili o reti di imprese. Le domande dovranno essere compilate ed inoltrate a partire dalle ore 10 di mercoledì 15 marzo e fino alle ore 16 di mercoledì 29 marzo 2023. I contenuti gli strumenti e la visione generale del progetto quadro denominato Mid I Start Up sono stati presentati nel corso di un evento informativo ospitato alla Cittadella regionale, a Catanzaro.

I relatori dell’incontro informativo

Sono intervenuti Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale del dipartimento turismo della Regione Calabria; Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito; Filippo Cipparrone di Confindustria Catanzaro; Fabrizio D’Agostino, presidente regionale Federalberghi. Hanno relazionato, inoltre, Salvatore Modaffari sul fondo Fri-Tur e Pietro Tropiano sull’avviso per il sostegno alle imprese ricettive regionali. – Si potrà partecipare – è stato chiarito – per la qualificazione ed il potenziamento dell’offerta ricettiva, attraverso il miglioramento degli standard e dei servizi turistici; per il sostegno all’innovazione di processo e di prodotto e alla digitalizzazione delle imprese turistiche, con particolare riferimento alla informatizzazione dei servizi ricettivi.

Canteruccio: “Rafforzare il sistema turistico”

Dobbiamo essere concentrati sulla domanda di turismo internazionale – ha sottolineato la Cauteruccio – e rafforzare il sistema turistico. Non basta attrarre, ma serve fare in modo che si elevi qualità dell’offerta, potenziando i servizi e la proposta di esperienze, meglio se distintive. E bisogna però essere costanti. Per questo – ha aggiunto – il nostro obiettivo è potenziare l’esistente, oltre che favorire la nascita di nuove realtà. Con una consapevolezza: imprenditori non ci si improvvisa. Dopo aver lavorato sulla programmazione, adesso sono disponibili gli strumenti finanziari rispetto ai quali – ha continuato – bisogna ora saper analizzare e cogliere tutte le opportunità disponibili. A noi spetta aiutare, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, i potenziali beneficiari ad individuare gli strumenti adatti.

Rispoli: “Siamo e saremo al fianco degli operatori turistici”

Mid I Start Up – ha spiegato il project manager Antonello Rispoli – è un ulteriore pezzo che si va ad aggiungere al programma virtuoso Yes I Start Up Calabria. È la sintesi di un accordo istituzionale tra Ente Nazionale per il Microcredito ed il Dipartimento Turismo della Regione Calabria attraverso il quale trasferiamo tutto il lavoro fatto fino ad oggi a sostegno della creazione di imprese alla filiera del turismo. Nella sostanza – ha aggiunto – andiamo ad integrare il quadro dei beneficiari, aggiungendo alle nuove imprese anche quelle già esistenti, con l’obiettivo di accompagnarle nella definizione di piani di sviluppo aziendali. Siamo e saremo al fianco degli operatori turistici, senza sostituirci ad essi. La finalità non è quella di fare pratiche per accedere a finanziamenti ma aiutare gli imprenditori a cerare politiche di innovazione e di sviluppo che consentano loro di competere in un mercato dei turismi che per la Calabria vale il 20% del Pil e sul quale la Giunta Regionale guidata dal Presidente Occhiuto intende continuare ad investire in modo consistente. Naturalmente Mid I Start Up si inserisce – ha continuato – nella cornice di Calabria Straordinaria, il programma quadro della Regione Calabria finalizzato alla riscrittura ed alla comunicazione internazionale della narrazione turistico-esperienziale della destinazione regionale sulla bade del nuovo modello dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) la cui mappatura – ha concludo Rispoli – è ormai in fase di ultimazione da parte dell’apposita Cabina di Regia costituita dal maggio scorso presso la Fondazione Calabria Film Commission.