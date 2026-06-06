Il Gran Camposanto di Messina tra i 12 progetti finanziati dalla Regione per il turismo

Quasi 300mila euro di cui il 90 per cento con fondi europei. Basile: "Un riconoscimento alla nostra strategia". Amata: "Un luogo simbolo che può diventare attrattore internazionale"

MESSINA – “L’inserimento del progetto sul Cimitero Monumentale di Messina tra i dodici interventi finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027 rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra amministrazione e della strategia che stiamo portando avanti per valorizzare il patrimonio identitario della città”. Lo dichiara il Sindaco di Messina, Federico Basile, commentando l’imminente approvazione del finanziamento relativo al progetto “Percorso della memoria: un viaggio nell’arte funeraria del Cimitero Monumentale di Messina – Turismo Esperienziale”.

“Ho avuto modo di confrontarmi con l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, che mi ha comunicato che lunedì sarà pubblicato il decreto di approvazione del finanziamento. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione perché conferma la bontà di una scelta politica precisa: investire sulla cultura, sulla storia e sui luoghi simbolo di Messina per costruire nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico”.

Come già annunciato nel mese di gennaio, il cimitero monumentale di Messina diventerà un polo di turismo esperienziale.

“Premiata la scelta di valorizzare la cultura e la storia di Messina”

Il progetto, elaborato dal Servizio Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica del Comune su proposta degli assessori Enzo Caruso e Massimiliano Munitoli prevede un investimento complessivo di 299.888,80 euro, di cui il 90% finanziato con fondi europei Fesr.

“Dal 2018 a oggi abbiamo scelto la strada della valorizzazione della cultura e della storia della nostra città. Il Gran Camposanto non è soltanto uno dei più importanti cimiteri monumentali d’Europa, ma un patrimonio storico, artistico e paesaggistico che merita di essere conosciuto e visitato. Questo progetto lo inserisce finalmente all’interno di una visione moderna del turismo, fatta di esperienze, cultura e identità”, ha spiegato il sindaco di Messina.

L’iniziativa prevede la realizzazione di itinerari guidati georeferenziati con QR Code e audioguide, percorsi accessibili anche alle persone con disabilità grazie all’impiego di mezzi elettrici, visite tematiche immersive, strumenti digitali innovativi, attività di realtà aumentata e percorsi narrativi in più lingue.

“È questa la direzione che abbiamo scelto: una Messina che valorizza le proprie eccellenze, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e che sa competere grazie alla qualità delle idee e dei progetti. Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello di un percorso più ampio che punta a rafforzare il ruolo di Messina nel panorama turistico e culturale del Mediterraneo, attraverso una programmazione seria, una progettazione efficace e una visione chiara dello sviluppo della città”, conclude Basile.

Amata: “Un luogo simbolo che può diventare attrattore culturale internazionale”

In generale, la Regione siciliana finanzia con oltre 3 milioni di euro 12 progetti dedicati al turismo esperienziale e sostenibile, attraverso le risorse del PR FESR Sicilia 2021/2027. “Il finanziamento del progetto dedicato al Gran Camposanto Monumentale di Messina rappresenta una scelta strategica che unisce valorizzazione culturale, turismo sostenibile e rigenerazione urbana. Parliamo di un luogo identitario di straordinario valore storico, artistico e monumentale che può diventare un attrattore culturale e turistico di rilievo nazionale”, dichiara l’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata.

L’intervento rientra nelle azioni regionali dedicate alla realizzazione di percorsi culturali e naturalistici, infrastrutture leggere, accessibilità e servizi innovativi per migliorare la fruizione turistica dei territori, con particolare attenzione anche ai segmenti legati al turismo inclusivo e sostenibile. “Il progetto del Gran Camposanto punta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del cimitero monumentale di Messina attraverso itinerari tematici, percorsi immersivi e strumenti digitali innovativi. Prevista la realizzazione di percorsi georeferenziati con QR code e audioguide, visite teatralizzate e narrative, contenuti multimediali, esperienze notturne e laboratori didattici dedicati alla memoria storica e all’arte funeraria”, comunica la Regione.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità e alla fruizione inclusiva, con percorsi dedicati anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, mappe interattive digitali, contenuti in lingua inglese e LIS e l’utilizzo di mezzi elettrici leggeri per la mobilità interna.

“Questo progetto – prosegue l’assessora Amata – interpreta perfettamente la visione della Regione siciliana sul turismo esperienziale: valorizzare luoghi autentici, costruire percorsi culturali innovativi e promuovere una fruizione sostenibile dei territori. Il Gran Camposanto di Messina custodisce non solo la memoria della città, ma anche un patrimonio architettonico, botanico e monumentale di assoluto pregio. La strategia regionale punta inoltre alla diversificazione e alla delocalizzazione dell’offerta turistica, così da contrastare anche fenomeni di ‘fuga’ dei giovani, creando nuove opportunità di sviluppo economico nei territori”.

Gli interventi previsti saranno realizzati nel rispetto dei vincoli storici, architettonici e paesaggistici del sito, con il coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

“Investire sul Gran Camposanto – conclude Amata – significa restituire centralità a un luogo simbolo della memoria collettiva e trasformarlo in uno spazio di cultura, conoscenza e turismo sostenibile, capace di generare nuove opportunità per il territorio messinese”.