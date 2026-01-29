Messina. Il cimitero monumentale diventerà polo di turismo esperienziale

Finanziato un progetto da 300 mila euro per trasformare la visita in un "trekking nella memoria e nell'arte funeraria"

MESSINA – Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana ha comunicato al Comune di Messina l’ammissione a finanziamento del progetto “Percorso della memoria: un viaggio nell’arte funeraria del Cimitero Monumentale di Messina – Turismo Esperienziale”, presentato dal Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica, su proposta dell’assessore al Turismo Enzo Caruso e d’intesa con l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli.

L’iniziativa punta a trasformare il Gran Camposanto di Messina considerato, insieme a quelli di Genova e Milano uno dei più importanti e artisticamente rilevanti cimiteri monumentali d’Italia e d’Europa, in un polo attrattivo per il turismo esperienziale, culturale e memoriale.

Attraverso una serie di azioni integrate, il progetto mira a riqualificare, rendere fruibile e accessibile questo straordinario luogo, restituendolo alla cittadinanza e promuovendolo verso un pubblico nazionale e internazionale. Saranno realizzati percorsi guidati georeferenziati, con QR Code e audioguide, e sarà garantita la fruizione sostenibile anche a persone con disabilità, tramite mezzi elettrici adeguati.

Il percorso turistico-esperienziale metterà in risalto i principali elementi del Cimitero Monumentale:

Il Cenobio – pregevole architettura neogotica dalla intensa espressività;

pregevole architettura neogotica dalla intensa espressività; Il Famedio – colonnato neoclassico, autentico Pantheon della storia cittadina;

colonnato neoclassico, autentico Pantheon della storia cittadina; Le cappelle gentilizie post terremoto – una “città ideale” in chiave neo-eclettica;

una “città ideale” in chiave neo-eclettica; La collina sepolcrale panoramica – con vista mozzafiato sullo Stretto;

con vista mozzafiato sullo Stretto; Valenze naturalistiche e botaniche – alberi rari e specie arboree di pregio;

alberi rari e specie arboree di pregio; Il giardino all’italiana all’ingresso – simbolo di solennità e cura estetica.

Il progetto intende unire questi elementi in un percorso narrativo che racconti la storia artistica, culturale e memoriale del cimitero, trasformando la visita in un’esperienza immersiva, quasi un “trekking nella memoria e nell’arte funeraria”.

Le azioni principali del progetto sono quattro:

Itinerari artistici e storici interni, con focus su monumenti funebri di pregio, cappelle gentilizie e aree simboliche; Percorsi tematici esperienziali, con visite teatralizzate, realtà aumentata, app interattive e narrazioni in italiano, inglese e LIS; Formazione e impiego di guide locali e operatori culturali, in particolare giovani e disoccupati, con priorità a chi ha già partecipato a percorsi formativi europei di inclusione sociale; Eventi culturali e laboratori per scuole e cittadini, per promuovere la riflessione sul valore della memoria e dell’arte funeraria.

L’investimento complessivo del progetto è di € 299.888,80, di cui € 269.827,20 a carico del FESR (90%) e € 29.988,80 a cofinanziamento comunale (10%).

“Siamo orgogliosi di questo progetto che valorizza uno dei luoghi più emblematici di Messina, un autentico museo a cielo aperto. Un’iniziativa che unisce cultura, memoria e turismo, rendendo il Cimitero Monumentale un polo attrattivo per cittadini e visitatori internazionali. Grazie a questa sinergia tra turismo e gestione dei cimiteri, il Gran Camposanto tornerà a raccontare la storia, l’arte e la natura della nostra città in modo innovativo e accessibile a tutti”, dichiarano congiuntamente gli assessori Caruso e Minutoli.