Il "Green Village" di Elisa arriva in Sicilia. Attesa per il concerto a Taormina - Tempostretto

Nel weekend il villaggio sostenibile al Parco Gioeni di Catania. Lunedì lo show al Teatro Antico

TAORMINA – Con “Back to the Future Live Tour” Elisa torna sul palco con un progetto live che la vede esibirsi in tutte le regioni Italia, in location dal particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo che rispetti un basso impatto ambientale. Ogni tappa diventa così occasione per valorizzare il luogo che la ospita. Il “Back to the Future Live Tour” – che lunedì 5 settembre sarà di scena al Teatro Antico di Taormina – non è infatti solo un tour, ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub, e tanti compagni di viaggio, per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Tra questi, la rassegna di appuntamenti “Dialoghi sulla sostenibilità”, che si svolgono all’interno del Green Village, a favore del fondo Music For The Planet.

Il Green Village a Catania

Il Green Village è un’area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale che accompagna ma esterno al concerto di Elisa; uno spazio in cui si svolgono panel, performance, workshop, attività di benessere e attività dedicate a bambini e bambine. In Sicilia, sarà Catania ad ospitare il Green Village, al Parco Gioeni, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, con una tre giorni di incontri, talk, musica con stand e laboratori, a tema green (realizzata in collaborazione con Puntoeacapo e in sinergia con il Comune di Catania) che affiancheranno i concerti di Elisa in Sicilia: l’1° settembre ad Agrigento (Teatro Valle dei Templi), il 3 settembre a Siracusa (Teatro Greco) e il 5 settembre Taormina (Teatro Antico), gli ultimi biglietti per i tre concerti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei circuiti abituali. Elisa sarà presente al Green Village di Catania nella giornata conclusiva del 4 settembre, in occasione del talk delle ore 19.00 sul tema “Musica per l’ambiente”.

Il programma e le 4 macro aree

PLANET STAGE

TALK: ore 19.00 /19.45

LIVE: ore 21.00

DJ SET: ore 22.00

BAR FOOD: dalle ore 18.00

SOLARIUM/LUNARIUM:

PILATES E YOGA CON DJ SET: ore 20.00/20.45

PLAYGROUND/ WORKSHOP

LABORATORI PER BAMBINI: ore 18.00/19.00 – PER ADULTI: ore 19.00 / 20.00

SURFSKATE OPEN EXPERIENCE: ore 18.00/19.00

GOOD MARKET / BAR FOOD DALLE ORE 18.00

Sarà presente un desk dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, per informare i visitatori sulle iniziative di promozione turistica e ambientale, con particolare attenzione alla dimensione delle aree protette come una vera e propria risorsa che appartiene a tutti, legando con un ‘filo ambientale’ turismo e cultura. Il Green Village al Parco Gioeni sarà aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle 24.00 (ingresso libero)