“Il lato oscuro di me”, 4 donne raccontano l’universo femminile

La presentazione del libro venerdì 23 maggio a Messina

MESSINA – Sarà presentato venerdì 23 maggio alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Commercio dell’Università di Messina, il libro “Il lato oscuro di me”. Una raccolta di racconti inediti scritti da quattro donne per le donne. L’evento, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di autorità e istituzioni.

Si legge nella presentazione: “Il lato oscuro di me, con il sottotitolo “Storie di donne, dolori, ingiustizie, morti e rinascite”, è un’opera corale che nasce dalla volontà di gettare luce su tematiche complesse e spesso taciute del vissuto femminile. Le autrici – Cetty Ferraù, Carmen Pileggi, Paola Pellicane e Melania Filograsso – non sono scrittrici di professione, ma donne impegnate quotidianamente in ambiti lavorativi eterogenei. È stata Melania Filograsso l’ideatrice e la promotrice della pubblicazione del volume”.

“I racconti, non autobiografici, affrontano con coraggio e sensibilità argomenti difficili quali la violenza domestica, le molestie sessuali, il dramma dell’aborto e le devianze sessuali. Come recita la descrizione in copertina: “Una finestra intima e audace sui mondi sommersi e silenziosi delle donne. Le protagoniste di queste storie sono donne comuni, alle prese con dilemmi che, purtroppo, non sono rari. Il ‘lato oscuro di me’ non chiede compassione ma comprensione”. Durante la presentazione, saranno letti alcuni brani significativi tratti dal volume. L’incontro sarà inoltre impreziosito da un intermezzo musicale a cura del giovane flautista messinese Gabriel Bernava, 23 anni, che eseguirà due celebri brani tratti da colonne sonore cinematografiche”.

“L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e condivisione, offrendo attraverso la narrazione uno strumento per comprendere più a fondo le sfide e le ingiustizie che molte donne si trovano ad affrontare, ma anche le loro straordinarie capacità di resilienza e rinascita”.