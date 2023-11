Il liceo Bisazza avrà la sua palestra: una delibera per sbloccare l'iter - Tempostretto

Il vicesindaco Mondello ha spiegato che per partire è necessaria una variante urbanistica. Costerà quasi 2 milioni con fondi Pnrr

MESSINA – Sono passati quasi due anni da quando, nel febbraio del 2022, gli studenti, i docenti e la dirigente scolastica del Liceo Statale Felice Bisazza esultavano per il via libera alla costruzione della palestra, così da dare, finalmente e dopo 30 anni, uno spazio agli alunni per lo sport. Oggi, a fine 2023 e dopo un lungo intoppo burocratico, l’iter è a un passo dall’essere sbloccato e così presto la scuola del Viale Annunziata potrà avere ciò che chiede da anni.

Mondello in commissione

A spiegare la situazione attuale è stato il vicesindaco Salvatore Mondello, in qualità di assessore all’Edilizia scolastica, intervenuto durante la sesta commissione consiliare presieduta da Giuseppe Busà: “Si rende necessaria la variazione dello strumento urbanistico perché l’area, seppur espropriata 30 anni fa per la scuola, ha altra destinazione d’uso. I fondi che saranno usati sono del Pnrr. Ora bisogna accelerare per allineare questa stortura di decenni fa che probabilmente deriva dal piano regolatore. Nella delibera si prevede la costruzione di questo spazio per lo sport nella scuola che potrà anche avere un ulteriore utilizzo nel pomeriggio, con le concessioni alle associazioni sportive. Se produco una scuola è evidente che una parte dell’area avrebbe dovuto avere anche questa destinazione”.

Il passaggio tecnico nella delibera

Il progetto per la costruzione del nuovo corpo da destinare a palestra costerà 1.953.284,09 euro con fondi Pnrr, come spiegato in premessa anche all’interno della delibera. Il problema è la destinazione urbanistica dell’area “oggetto di intervento”, che ricade “parte in attrezzature scolastiche PPR – AS del piano di Risanamento ambito A, parte in Strada di Previsione del vigente PRG e parte in B4b”. Questi ultimi due dovranno essere cambiati in “zona di destinazione urbanistica F1a (Attrezzature scolastiche – scuole superiori), in quanto opera pubblica di interesse generale”. Ed è a questo che serve la delibera in questione, con la quale si approva il progetto, adottando la variante urbanistica.