La segnalazione

MESSINA – La segnalazione di un lettore, con tanto di foto: “Il lungomare del Ringo è una terra di nessuno tra sporcizie, cassonetti, rifiuti, carcasse di barche, verricelli abusivi di tutte le forme e per tutti i gusti, una distesa di carrelli per scendere le barche in acqua, baracche e tanto altro. Quanto basta per renderti una passeggiata tranquilla vergognosa e oscena”.