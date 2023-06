Il mare negato. Maregrosso e la spiaggia dimenticata VIDEO - Tempostretto

Il sottopasso da cui si accedeva è diventato una discarica e metri cubi di materiale edile lo rendono quasi impraticabile

MESSINA. A fronte di chilometri di costa e spiagge, il litorale jonico messinese è purtroppo in vari punti negato, chiuso, maltrattato. Negli ultimi anni lo sforzo dell’amministrazione comunale ha portato al recupero di alcuni tratti di mare all’interno della città, dal villaggio Unrra e per ultima la spiaggia del Ringo, e al ritorno alla fruizione dei bagnanti. Molti tratti restano però interdetti, sommersi dai rifiuti. È il caso della spiaggetta sotto via San Cosimo a Maregrosso, scomparsa da anni per via dei massi posti a protezione della linea ferroviaria.

Il sottopasso da cui si accedeva è diventato una discarica, metri cubi di materiale edile lo rendono quasi impraticabile, creando un pericoloso tappo che blocca all’acqua la via verso il mare. Tra il materiale inerte anche rifiuti speciali, amianto, catrame. Il Consiglio della III Municipalità ne chiede da tempo la bonifica.