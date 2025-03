Il mercato in via Catania senza luce, protestano gli operatori del Vascone

"Un'incomprensione con Enel. Stiamo risolvendo", spiega l'assessore Finocchiaro

MESSINA – Momenti di tensione durante il secondo giorno del mercato al parcheggio in via Catania. Stamattina gli operatori del Vascone hanno scoperto che mancava l’energia elettrica. Da qui è montata la protesta. A correre ai ripari l’assessore comunale Massimo Finocchiaro: “C’è stata un’incomprensione con l’Enel, in relazione ai lavori preventivi, ma stiamo risolvendo. Solo ieri sera si è scoperto che non c’erano le condizioni per applicare subito i contratti, mancando le cabine necessarie. Nel frattempo, in attesa dei lavori di Enel, metteremo un generatore”.

Ci vorranno però alcuni giorni ma in queste ore l’amministrazione sta cercando di rassenerare gli operatori, già stressati dal trasferimento e dai conseguenti disagi. Il nuovo parcheggio d’interscambio di via Catania, per ora, infatti non è un parcheggio e ospita gli operatori. E, nel frattempo, al Vascone, si è partiti con i lavori di manutenzione straordinaria.

