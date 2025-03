Vascone, il primo giorno di mercato nel parcheggio di via Catania VIDEO

Alcuni box non sono ancora pronti. Ecco come vivono il trasferimento operatori e clienti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Primo giorno di lavoro nell’area di parcheggio di via Catania. Ecco come hanno vissuto il trasferimento gli operatori del mercato Vascone e i loro clienti.

Alcuni operatori stanno ancora montando i box

Alcuni fiduciosi altri preoccupati per i prossimi mesi. Si prevede una durata dei lavori all’interno del mercato di via Catania di 8 mesi ma c’è chi pensa che i tempi potrebbero allungarsi. Abbiamo fatto un giro all’interno della nuova area di mercato dove ancora alcuni commercianti stanno completando il montaggio dei box. C’è chi ha scelto la soluzione dei gazebo e chi delle casette di legno, tutto comunque affittato o acquistato a spese proprie.

“Gazebo e casette a nostre spese”

“Il Comune non ci ha aiutato in questo. Sarebbe stato più giusto avere tutti un box uguale“, sottolinea un’operatrice. In questa prima giornata si respiravano sentimenti contrastanti fra gli esercenti. C’è chi si adatta con spirito di sacrificio ed è fiducioso per il futuro e chi è preoccupato soprattutto per la mancanza di parcheggi o teme le giornate di pioggia. Tutti, però, riconoscono la necessità dei lavori dentro il mercato: “Non si potevano più rimandare. Piove dentro il mercato da anni e lavorare in quelle condizioni era diventato impossibile”.