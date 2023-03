Il Messina a metà dell'opera. Raciti: "Fatto tanto ma ancora non basta" - Tempostretto

Passo importante del Messina che virtualmente si toglie dalla zona playout, Raciti loda i suoi giocatori: "Un gruppo di grandi professionisti"

MESSINA – La vittoria del Messina a Potenza porta solo buone notizie verrebbe da dire. Con i tre punti che si aggiungono in classifica vengono guadagnate due posizioni su Turris e Gelbison che portano i biancoscudati fuori dalla griglia playout. Una settimana, con tre partite in otto giorni quasi perfetta, con sette punti ottenuti. Al momento, dovesse finire qui il campionato, i biancoscudati sarebbero salvi senza dover disputare neanche gli spareggi.

Il Messina respira e finalmente fa quel passo che momentaneamente la porta in una posizione di classifica che varrebbe la salvezza diretta a fine campionato. In un certo senso adesso il grosso è fatto, dopo 13 giornate il Messina passa dall’ultima posizione alla quindicesima, ma soprattutto ha una consapevolezza di sé diversa. Dal prossimo turno potrebbe pensare anche a “gestire” ma mister Raciti è categorico, nelle sue dichiarazioni post gara col Potenza, “nulla è stato ancora fatto” e continua a ripetere il mantra di giocare ogni partita come fosse una finale, aggiungere più punti possibile senza guardarsi avanti o indietro.

A sentire queste parole quindi non ci saranno tatticismi nel prossimo turno di campionato quando si affronterà fuori casa, sabato 25 marzo, la Turris. La squadra di Torre del Greco adesso segue in classifica e sarà sicuramente lei più ossessionata dal fare punti. Dallo stadio “Viviani” di Potenza altra buona notizia è che è stato squalificato “solo” Fiorani, il Messina aveva ben sei giocatori diffidati e tutti in ruoli chiave (Fumagalli, Ibou Balde, Trasciani, Celesia, Versienti). Mancherà un centrocampista, un titolare nelle ultime due uscite, ma mister Raciti ritroverà Fofana e Mallamo che saranno anche più riposati.

Raciti: “Un bel gol, non il primo grazie a questi inserimenti”

“Abbiamo incontrato una squadra, il Potenza, veramente forte e ben allenata. Hanno idee di gioco e carattere, siamo stati fortunati sul rigore ma per il resto l’abbiamo gestita bene. Siamo stati compatti e sotto l’aspetto atletico abbiamo reagito bene considerando che era la terza partita in otto giorni. Abbiamo sofferto dietro, mentre davanti sapevamo che i quattro potevano fare la differenza. È stato un bel gol e non è il primo che facciamo con questi inserimenti. Abbiamo fatto tanto ma ancora non basta, sabato abbiamo una partita difficile e la affronteremo come una finale, sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi, grandi professionisti, che ha uno spirito di sacrificio incredibile.

La parte bassa della classifica del girone C

11ª Juve Stabia 41 punti

Potenza 41

Giugliano 40

Taranto 40

Messina 36

Griglia playout

Gelbison 35

Turris 34

Monterosi Tuscia 33

Viterbese 33

Retrocessa

Fidelis Andria 26

Articoli correlati