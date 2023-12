Il Messina affronta il Potenza in crisi, favorevoli i precedenti - Tempostretto

I lucani non vincono dal 5 novembre, ma in casa hanno raccolto 17 dei 19 punti in classifica. Il Messina nelle ultime due stagioni è tornato dal "Viviani" con i tre punti

MESSINA – Il Messina è chiamato a proseguire il buon momento in campionato. Dopo le vittorie contro Monterosi Tuscia e Catania sabato è atteso allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza dove alle ore 16:15 sfiderà il Pontenza. La squadra lucana a quota 19 punti in classifica precede biancoscudati a quota 19 punti, ma sta attraversando un momento terribile. Non vince da cinque partite, ultimo acuto il 5 novembre contro il Catania, curioso caso che vede le due squadre che si sfideranno sabato nell’anticipo aver trovato l’ultima vittoria in una partita casalinga ai danni degli etnei per 1-0.

Proprio l’impianto di Potenza non è da sottovalutare in quanto lì i padroni di casa lucani hanno raccolto praticamente la totalità dei punti, 17 dei 19 punti, con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Messina invece si è da poco sbloccato in trasferta e ora a quota 16 punti potrebbe anche sognare il sorpasso contro i rossoblù. Sempre in casa il Potenza ha trovato 15 dei 19 gol segnati in campionato e sempre al “Viviani” il saldo reti fatte/subite è positivo.

Il momento pessimo del Potenza

La società Potenza è in silenzio stampa da qualche giorno e i lucani hanno esonerato qualche giorno fa Franco Lerda, in seguito avevano richiamato Giuseppe Raffaele che, per “improvvise problematiche personali” ha fatto sapere la società, ha rinunciato rescindendo consensualmente. Prima dell’ultima partita col Foggia, pareggiata 0-0, è stato annunciato il silenzio stampa e martedì è stato risolto consensualmente anche il contratto di mister Alberto Colombo con il Potenza, probabilmente ricontattato e che avrà rinunciato.

In un precedente comunicato a dirigere gli allenamenti era stato indicato Pietro De Giorgio, collaboratore tecnico, ma non sappiamo ancora se sarà lui a sedere in panchina contro il Messina o se la società troverà qualcun altro. Difficile anche fare previsioni di formazione, resta certo il fatto che la rosa è improntata per giocare un 3-5-2, con tanti centrali e centrocampisti, e probabilmente per non snaturare i calciatori e non creare troppo scombussolamento nell’organico scenderanno così in campo. Buoni calciatori su tutti Caturano che è il capocannoniere della squadra con 7 reti.

I precedenti del Messina coi lucani

I precedenti sorridono al Messina che nelle ultime due stagioni in cui si è incontrato con il Potenza in Serie C non ha mai perso. Vittoria due anni fa in trasferta per 2-3 alla prima di Capuano sulla panchina del Messina da ex, vittoria anche al ritorno per 2-0 al Franco Scoglio con Piovaccari a spaccare la porta al quarto d’ora per il vantaggio del Messina.

Nella passata stagione pari in casa del Messina all’andata fu l’ultimo punto della gestione Auteri con molto rammarico perché arrivato facendosi rimontare nella ripresa. Mentre al ritorno vittoria corsara con la rete di Balde nella ripresa, furono i tre punti che ci portarono momentaneamente fuori dalla griglia playout.

