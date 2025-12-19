Il Messina fa gli auguri di Natale, già in gruppo tutti i nuovi arrivati

Un pranzo per riunirsi tutti in vista dell'ultima partita stagionale al "Salmeri" di Milazzo prima della sosta natalizia

MESSINA – Un momento conviviale per salutare l’anno, farsi gli auguri di buon Natale senza però dimenticare che domenica si gioca ancora un’ultima partita che chiude anche il girone d’andata. Per l’Acr Messina non è ancora finita ma ci si è presi un mezzo pomeriggio per rilassarsi visto che il cammino fatto fin qui è ottimo e le prospettive future rosee. C’erano quasi tutti i protagonisti i calciatori compresi i nuovi arrivati. L’attaccante Giuseppe Tedesco, l’esterno Alessio Pedicone e il centrocampista Mattia Matese, più i due under 2007 Christian Sturniolo e Massimo George Papallo.

Il mister Pippo Romano e il capitano Sergio Garufi hanno parlato ai presenti. Il primo ci ha tenuto a ribadire l’ottimo cammino fatto volendo dedicare un momento, pur senza nominarlo, al direttore sportivo Martello che non fa più parte di questo percorso. Garufi invece ha ricordato che domenica c’è ancora una partita da giocare. Assenti presso la location della provincia tirrenica scelta ma collegati a distanza il presidente Justin Davis, che ha inviato un video registrato, e il vice presidente e direttore generale Morris Pagniello che si è collegato in videochiamata per qualche minuto.

La squadra si era allenata al mattino e tra loro i nuovi arrivati Tedesco, Pedicone e Papallo. Assenti Sturniolo, terapie per lui che sta rientrando da un infortunio, e Matese, che ha raggiunto la squadra troppo tardi. Probabile che alcuni di questi, su tutti Tedesco e Pedicone, potrebbero essere impiegati domenica a Milazzo. In gruppo continua a lavorare, anche se ancora non è stato ufficialmente tesserato, il portiere under Matteo Giangregorio.