Il Messina Futsal cade in casa contro il Città di Acri

Primo stop in casa per il Messina Futsal nonostante la doppietta di Sanz, dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti passano più volte nella ripresa

MESSINA – Dopo Bitonto per il Messina Futsal arriva la seconda sconfitta consecutiva nella terza giornata del campionato di Serie A2. Opposti al Città di Acri capitan Piccolo e compagni sono protagonisti loro malgrado in una giornata sfortunata. Sfida molto tattica e bloccata con i locali che all’intervallo sono sotto di una sola rete senza averne segnate. Nella ripresa le due squadre trovano la via del gol più di una volta ma il risultato è a sfavore degli uomini di coach Battiato che, nonostante un bella prestazione di Sanz, doppietta per il pivot argentino, incassa una sconfitta per 2-4.

Messina Futsal – Città di Acri 2-4

Primi dieci minuti in cui succede davvero poco anche se l’intensità e l’agonismo in campo non mancano. I locali recriminano in almeno tre occasioni per falli di mano, anche in area avversaria, non sanzionati dai due arbitri della sfida molto contestati nella loro direzione. Nel frattempo in porta Pecoraro salva il risultato in almeno tre occasioni in cui gli attaccanti ospiti possono colpire da posizione ravvicinata. Si arriva così al 14′ quando Arcidiacone dalle file ospiti lascia partire una conclusione che centra in pieno la traversa, non passano neanche 60″ che il capitano Giudice segna. Nel finale, quasi a tempo scaduto, combinano i due argentini giallorossi con Sanz che mette Baloira quasi davanti la porta e la palla si perderà sul fondo.

Nella ripresa inizio molto offensivo per i locali che hanno un’occasione al 2′ con Baloira che riceve palla in area ma è spalle alla porta e tenta un tacco che non impensierisce il portiere Lambre. Un minuto dopo ripartenza Messina Futsal il giovane Centorrino allarga a sinistra per Sanz che di prima intenzione col collo esterno incrocia sotto il set, pregevole rete del pareggio. Ancora portieri chiamati in causa con Pecoraro che respinge, mentre di là Sanz prova a giro ma trova l’opposizione di Lambre. Al 12′ sembra fatta quando Sanz serve Centorrino che, col portiere fuori dai pali, calcia a botta sicuro ma si immola a schermarlo un difensore sulla linea.

Segue un uno-due terribile per i padroni di casa con il Città di Acri che in tre minuti trova due gol ravvicinati: al 13′ Galindo piazza da fuori area, al 16′ con la difesa un po’ scoperta Pagliuso gioca un pregevole pallonetto che tocca la traversa, rimbalza oltre la linea della porta, e poi viene raccolto da Pecoraro. Sotto di due gol mister Battiato si gioca la carta del portiere di movimento ma su un retro passaggio mal calibrato Centorrino insacca nella sua porta. Nel finale l’assedio dei locali porta alla rete di Sanz su assist del portiere di movimento Giordano che fissa il punteggio finale sul 2-4.

