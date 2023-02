Il Messina Futsal cambia allenatore, Mittelman all'esordio contro Ispica - Tempostretto

"Tornare a Messina è come essere a casa" ha dichiarato il neo allenatore, sabato i giallorossi sfideranno in casa la penultima in classifica

MESSINA – Cambio sulla panchina del Messina Futsal una striscia di non vittorie in alcuni importanti scontri diretti. L’argentino Marcelo Mittelman è stato scelto dalla società per subentrare al posto di Salvatore Battiato, a cui vanno “i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso e un “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera”. Mittelman è uno degli allenatori più quotati del calcio a 5 siciliano con alle spalle un’eccellente carriera da giocatore, compresa la felice parentesi con la maglia dello Sporting Peloro Messina in serie B nella stagione 2010-11, ed una brillante esperienza maturata come mister dell’Arcobaleno Ispica, guidato fino all’A2.

“Tornare a Messina per me è come essere a casa – dichiara Mittelman – ho lasciato tanti amici e mantenuto i contatti da più di 10 anni. Sono entusiasta di cominciare qui questa nuova avventura. La dirigenza mi ha chiamato per provare a conquistare il salto di categoria, ci sarà da lavorare e lottare su ogni pallone, ma è questo l’obiettivo che abbiamo e non ci nascondiamo dietro un dito”.

Prossima di campionato contro l’Arcobaleno Ispica

Domani (sabato 18 febbraio, ndr) l’esordio in giallorosso avverrà nella partita proprio contro l’Arcobaleno Ispica, sua ex squadra. Il match, valido per la 6ª giornata di ritorno del campionato di B di calcio a 5, si disputerà nella palestra di Montepiselli con inizio alle ore 16. Arbitreranno i signori Antonio Mandaradoni di Vibo Valentia e Luigi Federico Barbagallo di Acireale (cronometrista Massimo Falzone di Acireale).

Programma e classifica Serie B girone H

Programma 19ª giornata serie B (girone H):

Villaurea-Ecosistem Lamezia;

Messina Futsal-Arcobaleno Ispica;

Mascalucia C5-Casali del Manco;

Mirto-Real Termini;

Città di Acri-Città di Palermo.

Riposano: Drago Acireale e Monreale.

Classifica:

Città di Palermo 33;

Mascalucia C5 32;

Ecosistem Lamezia 30;

Messina Futsal 28;

Casali del Manco e Drago Acireale 22;

Villaurea 20;

Mirto 18;

Monreale 17;

Città di Acri 15;

Arcobaleno Ispica 12;

Real Termini 10.

