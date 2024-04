Il Messina Futsal capitola a Taranto, ora bisogna sperare nei playout

Largo 11-2 della capolista pugliese, per mantenere la Serie A2 i giallorossi devono prima conquistare la posizione sul Città di Palermo all'ultima giornata

TARANTO – Mai in partita il Messina Futsal a cui mancavano anche due calcettisti Andrea Consolo e Antonino D’Angelo che subisce una pesante sconfitta contro il New Taranto per 11 reti a 2. Inizio terribile per gli ospiti che dopo nemmeno tre minuti sono sotto tre reti, la reazione di Fichera da il là ad altre cinque reti dei padroni di casa nel solo primo tempo. Taranto, che resta capolista appaiata all’Atletico Canicattì, chiude i conti portandosi sull’11-1 prima della rete del Messina Futsal di Barbagallo.

Quando siamo arrivati alla penultima giornata di stagione regolare vanno segnalate le vittorie di Città di Palermo e Aquile Molfetta. Settimana prossima, sabato 13 aprile, scontro diretto contro Molfetta assolutamente da vincere per i giallorossi a quota 17 punti che devono sperare che Palermo non faccia il risultato in casa dell’Audace Monopoli che è in corsa per i playoff. Città di Palermo al momento è in terzultima posizione a 17 punti e con una migliore differenza reti davanti al Messina Futsal. In ultima posizione l’Aquile Molfetta a 16 punti. Le ultime due posizioni significano retrocessione diretta, la zona salvezza è ormai fuori portata con Piazza Armerina a quota 21.

New Taranto – Messina Futsal 11-2

Locali subito avanti con la rete di Rodrigo Lopez e si portano immediatamente sul 3-0 con la doppietta ravvicinata di Bottiglione. La reazione degli ospiti con la rete di Fichera, ma i padroni di casa archiviano di fatto la sfida già nel primo tempo con le segnature di Giannace, tre volte, e Rodrigo Lopez altre due reti oltre a quella che aveva sbloccato la gara. Il secondo tempo inizia sull’8-1 ma saranno ancora i pugliesi a dilagare trovando le reti di Versace, Murillo e Rosato. Sull’11-1 arriva la seconda rete dei giallorossi con il giovane Barbagallo. Altra tegola in casa Messina Futsal l’uscita dal campo da infortunato di Fichera nel finale.